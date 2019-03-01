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«Белпочта» приглашает поучаствовать в Дне посткроссера

02.03.2019 12:44 — Разное | Аргументы и факты  
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«Белпочта» приглашает поучаствовать в Дне посткроссера
Фото из открытых источников

6 марта 2019 года во всех отделениях почтовой связи республики пройдет День посткроссера.

Так, в течение всего дня при единовременной отправке 10 и более международных простых почтовых карточек каждый клиент получит скидку 10 % на их пересылку.

Postcrossing (посткроссинг) - популярный международный online-проект по обмену почтовыми карточками и марками, хобби, которое объединяет людей из разных уголков планеты. Беларусь вступила в движение посткроссинга в 2008 году. С тех пор тысячи открыток ежедневно разлетаются из нашей страны по всему миру. Ведь электронное письмо никогда не сравнится с яркой открыткой и посланием, написанным от руки.

Чтобы стать посткроссером, необходимо зарегистрироваться на сайте www.postcrossing.com, указав свой домашний адрес и краткую информацию о себе (увлечения, пожелания, какие открытки вам нравятся, что хотите узнать о другой стране), и отправить открытки пяти жителям разных стран, адреса которых предложит система сайта. Через некоторое время вы обнаружите в почтовом ящике красочные открытки со всего мира.

РУП «Белпочта» активно поддерживает движение посткроссинг. С 2009 года изготовлены более 500 сюжетов почтовых карточек на различную тематику.

К слову, аналогичные акции в этом году «Белпочта» планирует провести 7 июня, 6 сентября и 6 декабря.

 
 

 
 
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6 марта 2019 года во всех отделениях почтовой связи республики пройдет День посткроссера.
 
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