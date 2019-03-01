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Азаренко вышла в финал парного разряда теннисного турнира в Акапулько

02.03.2019 11:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Азаренко вышла в финал парного разряда теннисного турнира в Акапулько
Фото из открытых источников

В полуфинале турнира в Акапулько Виктории Азаренко и китаянке Сайсай Чжэн противостоял канадско-американский дуэт Шарон Фичмен / Мария Санчес. Первый сет белоруска и представительница Китая уступили на тай-брейке. Во второй партии Азаренко и Чжэн сыграли более уверенно и выиграли сет.

Азаренко вышла в финал парного разряда теннисного турнира в Акапулько Виктория Азаренко уступила в 1/4 финала теннисного турнира в Акапулько

Исход поединка решался на супертай-брейке, где сильнее оказались белоруска и китаянка. Итоговый счет противостояния – 6:7 (3:7), 6:2, 13:11 в пользу Виктории Азаренко и Сайсай Чжэн.

За титул турнира в Мексике белорусско-китайский тандем поспорит с американской Дезайр Кравчик и мексиканкой Джулианой Олмос. Матч предварительно состоится в ночь с 2 на 3 марта по белорусскому часовому поясу.

Напомним, ранее Виктория Азаренко выступала и в одиночном разряде турнира в Мексике. Однако на стадии четвертьфинала белоруска в напряженном поединке уступила представительнице США Софии Кенин.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в паре с китаянкой Сайсай Чжэн пробились в финал турнира в Мексике.
 
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