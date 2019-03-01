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На 89 году ушёл из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

02.03.2019 11:21 — Разное | СТВ  
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Новости мира. В Санкт-Петербурге на 89 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Об этом РИА Новости сообщила супруга академика Тамара.  

В конце ноября 2018 года Алферов почувствовал недомогание на заседании РАН, после чего он был доставлен в больницу. В Академии наук пояснили, что у Жореса случился гипертонический криз.  

В декабре того же года физик был выписан, но мужчина продолжил поправлять своё здоровье в подмосковном санатории.  

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В Минске окончил среднюю школу с золотой медалью, а затем без экзаменов поступил в Ленинградский электротехнический институт.  

В 2000 году стал Нобелевским лауреатом. Всего у Алферова более 20 наград и званий.  

Стоит упомянуть, что его исследования помогли создать мобильные телефоны, проигрыватели компакт-дисков, светодиоды и солнечные батареи.  
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости мира. В Санкт-Петербурге на 89 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Об этом РИА Новости сообщила супруга академика...
 
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