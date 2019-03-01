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«Были сломаны нос и челюсть»: стали известны некоторые детали гибели мужчины, тело которого нашли в Брестском районе
Предполагается, что погибший - это Николай Бетеня, который пропал в новогоднюю ночь. В СК эту информации пока не подтвердили.
Фото с места происшествия. Источник: https://sk.gov.by/
«Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве жителя Брестской области, тело которого нашли водолазы в минувший четверг», –
Первоначальный осмотр показал, что у потерпевшего были сломаны нос и челюсть.
По словам Носкевича, изначально следователи не исключали, что это была криминальная смерть. Он отметил, что сегодня проводятся экспертизы, будет дополнительная информация.
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«Были сломаны нос и челюсть»: стали известны некоторые детали гибели мужчины, тело которого нашли в Брестском районе
Предполагается, что погибший - это Николай Бетеня, который пропал в новогоднюю ночь. В СК эту информации пока не подтвердили.
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