«Были сломаны нос и челюсть»: стали известны некоторые детали гибели мужчины, тело которого нашли в Брестском районе





Фото с места происшествия. Источник: https://sk.gov.by/





сообщил sputnik.by глава СК Иван Носкевич в пятницу1 марта. «Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве жителя Брестской области, тело которого нашли водолазы в минувший четверг», –sputnik.by глава СК Иван Носкевич в пятницу1 марта.





Первоначальный осмотр показал, что у потерпевшего были сломаны нос и челюсть.





По словам Носкевича, изначально следователи не исключали, что это была криминальная смерть. Он отметил, что сегодня проводятся экспертизы, будет дополнительная информация.



