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«Были сломаны нос и челюсть»: стали известны некоторые детали гибели мужчины, тело которого нашли в Брестском районе

02.03.2019 13:04 — Разное | Партизан  
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Предполагается, что погибший - это Николай Бетеня, который пропал в новогоднюю ночь. В СК эту информации пока не подтвердили.


 Фото с места происшествия. Источник: https://sk.gov.by/

 «Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве жителя Брестской области, тело которого нашли водолазы в минувший четверг», – сообщил sputnik.by глава СК Иван Носкевич в пятницу1 марта.

Первоначальный осмотр показал, что у потерпевшего были сломаны нос и челюсть.

По словам Носкевича, изначально следователи не исключали, что это была криминальная смерть. Он отметил, что сегодня проводятся экспертизы, будет дополнительная информация.


 
 
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Предполагается, что погибший - это Николай Бетеня, который пропал в новогоднюю ночь. В СК эту информации пока не подтвердили.
 
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