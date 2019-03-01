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Сестра Барановича: Надеюсь, в тюрьме к нему отнесутся более человечно...

02.03.2019 12:55 — Разное | Партизан  
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Правозащитникам «Весны» стало известно, что Святослава Барановича, осужденного за то, что ударил сотрудника милиции в штатском на остановке общественного транспорта, 17 февраля перевели в тюрьму г. Жодино для отбывания оставшегося срока наказания.

Напомним, суд г. Новополоцка 15 февраля в исправительной колонии №1 решил перевести Барановича на тюремный режим отбывания наказания. Оставшуюся часть срока (1 год, 7 месяцев и 6 дней) Святослав Баранович проведет в Жодинской тюрьме.

О переводе Барановича из колонии в тюрьму не уведомили сестру. Хотя в прошлый раз начальник Новополоцкой колонии сообщил близким родственникам Барановича, что он прибыл для отбывания наказания.

Его сестра Наталья рассказала "Весне" о том, что ей известно о состоянии брата:

«Может, и к лучшему, что его перевели. Надеюсь, в тюрьме к нему отнесутся по-другому, более человечно, чем в новополоцкой колонии.

Как мне известно, у Святослава нет отчаяния и безысходности. Адвокату сообщил, чтобы тот приезжал, когда ему будет удобно. При этом он сказал: «Мне важно, чтоб Вы смотрели, чтоб я был жив и не избит».

С июля месяца Святослав Баранович пробыл в штрафном изоляторе около 210 суток. Два раза получил направления в помещения камерного типа (ПКТ) на 3 месяца. При таких условиях заключения ему запрещены свидания, посылки, письма, пользование деньгами. По словам сестры Натальи, последнее письмо от него она получила 20 июля. Святослав Баранович пишет жалобы на незаконность и несоразмерность дисциплинарных взысканий своим действиям.

 «Еще Святослав рассказал, что у него на этапе пропали очки. Сейчас будем думать, как передать ему новые… Это сложно, потому что, постоянно находясь в ШИЗО, он лишен права на посылки. Возможно, получится передать медицинскую посылку, — рассказывает сестра Святослава. — У него и так низкое зрение, а если будет долго ходить без очков, то ситуация со здоровьем его глаз может серьезно усугубиться».

Святослав Баранович, 15 февраля 2019 года этапирован в тюрьму № 8 г. Жодино.

Адрес для корреспонденции: тюрьма № 8,
ул. Советская, 22А, г. Жодино,
Минская область, 222160


 
 
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Правозащитникам «Весны» стало известно, что Святослава Барановича, осужденного за то, что ударил сотрудника милиции в штатском на остановке общественного...
 
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