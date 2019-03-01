Белорусское экономическое чудо. Что это было? И смогут ли его вернуть?

пишет neg.by Даниэль понимал логику принятия решений на уровне банка, и хорошо осознает условия, в которых Сергею Николаевичу приходится работать сейчас. Мы попросили его оценить положение нашей экономики и предложить пути выхода из явно непростой ситуации,neg.by





Не поможет Россия





Если мы посмотрим на Республику Беларусь с 1998 по 2014 гг., увидим историю успеха. Ваша экономика быстро росла. По отчетам Всемирного банка и Евросоюза можно отметить, что бедность в этот период практически исчезла. При этом удавалось сохранять позитивные элементы советской системы, такие как работающие крупные предприятия, полная занятость и отсутствие безработицы, более-менее бесплатное здравоохранение, образование на достаточно хорошем уровне.





Даниэль Крутцинна





Но сейчас перед вами встал большой вызов. Он состоит в следующем: Беларусь попала в так называемую «ловушку среднего дохода». Легкий и простой запуск механизма экономического роста за счет наращивания потребления, как было до 2014 г., больше невозможен.

Население обеспечено самым необходимым, и его непросто подтолк­нуть к активному приобретению чего-либо. Демографическая ситуация у вас несколько лучше, чем у соседей, но все равно количество жителей медленно сокращается. То есть людей становится меньше, и они тратят не так много, как раньше, в «сытые годы».





Возможность экономического роста, локомотивом которого выступала бы Россия, тоже исчерпана. Если мы посмотрим на мировую экономику в целом, увидим, что кончилось время так называемых развивающихся рынков (Emerging Markets), возникших в 1990-х, и стремительно росших экономик, в числе которых были РФ, Бразилия, многие страны Азии и Латинской Америки. Там уже обосновались крупные корпорации, рынки поделены, все эти точки роста больше таковыми не являются.





Беларусь находится именно в ловушке. Прежние рычаги уже не сработают.





Цены на сырье сейчас низкие, денег ваша восточная соседка зарабатывает гораздо меньше, чем раньше. Поэтому рынки РФ стагнируют, и места на них часто не хватает даже своим производителям. А вашим крупным предприятиям собственного белорусского платежеспособного спро­са для нормальной работы явно недостаточно.





И эта проблема касается не только России. Вы едва ли найдете себе место и на других подобных рынках. Это глобальная проблема, она охватывает весь земной шар.





Почему закончилось «экономическое чудо»





Был очень длинный экономический мегацикл, больше 20 лет. Его вызвала индустриализация развивающихся стран. Самая яркая и заметная история среди них – Китай. И Беларусь сумела крайне удачно вписаться в этот цикл. Весь мир рос, и вы получили за счет этого свою долю благополучия. Всем было место на рынке, и все могли зарабатывать.





В исследованиях крупных западных банков тот миропорядок и разделение труда описывали так: Китай – мировой промышленный центр, Индия и еще несколько стран – крупнейшие экспортеры услуг, Россия и Бразилия получили роль важнейших поставщиков сырья.





И вот пару лет назад эта история закончилась. Китай и подобные ему страны уже построили достаточно промышленных предприятий, развивающиеся рынки насыщены товарами, потребительский спрос больше не растет. Остался какой-то потенциал у небольших экономик Африки и нескольких стран Южной Азии. Но работать там крайне тяжело, часто рискованно. Короче говоря, глобально рассчитывать на них не стоит. Потребление нефти больше не растет, появились новые технологии, позволяющие использовать меньше тради­ционных энергоносителей и сырья.





Поэтому сырьевые страны, такие как Россия, не могут оставаться чьим-то локомотивом.





Уже в 2015 г. суммарный рост развитых экономик за счет внедрения новых технологий был выше, чем суммарный рост всех развивающихся экономик. Переходить на инновационный рост оказалось не так просто, получается не у всех.

В мире сформировались 3 центра научно-технического развития: Северная Америка, Европа (тоже, в основном, северная), и группа стран Азии: Китай, Япония, Южная Корея. Они могут генерировать рост через инновации. А большинство государств вне этих зон – нет.





И в новых экономических обстоятельствах любой стране очень сложно себя найти. Если ты просто продаешь сырье (или обслуживаешь такого продавца, как делала Беларусь), то уже не получаешь прежних доходов.





Что нам «светит» до 2021 года





Я могу рассказать свое видение ситуации на 5–7 лет. На два года у нас есть некоторая определенность. Более того, я верю, что как минимум эти ближайшие пару лет будет работать нынешнее правительство под руководством Сергея Румаса. На больший период пока ничего прогнозировать не берусь. Но до 2020 г. у вас есть четко прописанная программа действий правительства и люди, способные ее воплотить.





В целом программа очень понятная и логичная. В каждом ее пункте указывается конкретная цель и описывается, как она будет достигаться, каков конкретный механизм. Я впер­вые за 10 лет вижу у белорусского правительства такой документ, который содержит понятные мне измеримые показатели его исполнения, конкретные KPI.





И этим программа правительства Румаса резко отличается от всех предыдущих. Это очень большой, колоссальный прогресс. Если вкратце: программа белорусского правительства вполне реалистична, и большинство показателей мо­жно выполнить.





Кроме, может быть, планов наращивания ВВП. Вызывает некоторые сомнения цель увеличить его до 100 млрд USD. Понятно, не за 2 года – здесь есть планы до 2025 г.





То есть речь идет об удвоении экономики Беларуси за 7 лет. Ставится именно такая задача. Но это уж чересчур амбициозный план. Это значит, что прирост должен быть больше, чем 10% в год.





А вот планы государства по стабилизации инфляции вполне реалистичны: держать ее рост не более 5% в год и золотовалютные резервы в пределах 6,5–7,5 млрд USD страна может. Развитие собственного фон­дового рынка и выпуск еврооблигаций очень помогут в исполнении этой части программы.





Снизить налоговую нагрузку на экономику, безусловно, хорошо и правильно. Повышение уровня кон­куренции, развитие предпринимательства вообще, малого и среднего бизнеса в частности, запуск проектов на принципах частно-государственного партнерства – это все положительные и вполне реальные цели.





Правительство планирует привлекать не менее 1,7 млрд USD в год прямых иностранных инвестиций. Если эта цифра без учета доходов от приватизации, если не учитывает возможности разгосударствления зна­чительных активов, то она чрезмерно амбициозная.





Под большим вопросом остается ситуация с эффективным управлением государственной собственностью. Здесь пока только на отдельных направлениях есть большой про­гресс.





Например, создана нормальная система корпоративного управления в банках. Еще будучи руководителем Банка развития, Сергей Румас показал, как эффективно разделить функции собственника и менедж­мента большой компании. Сегодня этот кейс стал успешным примером для всей банковской системы.





Но в реальном секторе, в тех же организациях Минпрома, в коммунальных предприятиях, принадлежащих областям, городу Минску и подконтрольных другим региональным властям, еще огромный пласт работы, который только предстоит сделать. Там очень часто директор ведет себя как хозяин предприятия, функции собственника и управленца не разделены.





Цифровая трансформация экономики – это вообще замечательно. Но предстоит конкретизировать участки работы, меры, которые будет принимать правительство. Планы по развитию агропромышленного комплекса, транспорта, ЖКХ тоже вполне реальны.





Нынешнему правительству, по сути, поставлена задача стабилизировать ситуацию в экономике, что оно успешно и делает.





Но уже сейчас надо смотреть на следующую пятилетку: что страна будет делать в 2021–2025 гг. Там перед вами встанут уже более масштабные задачи.



