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Болельщики начали пускать фейерверки и оглушили вратаря

02.03.2019 12:23 — Разное | Партизан  
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Матч Кубка Швеции был приостановлен из-за импровизированного пиротехнического шоу, которое устроили фанаты "Гетеборга". Смотрите на Sputnik, как стадион превратился в поле "боевых действий".

Инцидент произошел накануне в матче Кубка Швеции по футболу между "Гетеборгом" и ГАИСом. В начале второго тайма болельщики "Гетеборга", занявшие трибуну за воротами гостей, начали пускать файеры. В считанные минуты поле заволокло дымом.

Арбитр принял решение остановить матч и увел футболистов с поля. Голкипер ГАИСа Марко Юханссон держался за ухо.

К моменту, когда судья остановил игру, счет был 0:0.


 
 
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Матч Кубка Швеции был приостановлен из-за импровизированного пиротехнического шоу, которое устроили фанаты "Гетеборга". Смотрите на Sputnik, как стадион превратился...
 
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