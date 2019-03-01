Болельщики начали пускать фейерверки и оглушили вратаря

Инцидент произошел накануне в матче Кубка Швеции по футболу между "Гетеборгом" и ГАИСом. В начале второго тайма болельщики "Гетеборга", занявшие трибуну за воротами гостей, начали пускать файеры. В считанные минуты поле заволокло дымом.





Арбитр принял решение остановить матч и увел футболистов с поля. Голкипер ГАИСа Марко Юханссон держался за ухо.





К моменту, когда судья остановил игру, счет был 0:0.



