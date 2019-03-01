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Фотофакт: белорусские огурцы бьют рекорды — теперь почти 12 рублей за килограмм!
Некоторые из наз еще недавно удивлялись ценнику на огурцы, которые в некоторых сетевых магазинах стоят дороже, чем свинина
Чуть позже по этому поводу высказался белорусский фермер, который попытался объяснить, как формируется эта цена, и предположил, что в скором времени она пойдет на спад.
Судя по всему, это время еще не настало. Цена не просто не падает, она продолжает брать новые «вершины». Читатель Onliner.by
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Некоторые из наз еще недавно удивлялись ценнику на огурцы, которые в некоторых сетевых магазинах стоят дороже, чем свинина
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