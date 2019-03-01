Фотофакт: белорусские огурцы бьют рекорды — теперь почти 12 рублей за килограмм!





Чуть позже по этому поводу высказался белорусский фермер, который попытался объяснить, как формируется эта цена, и предположил, что в скором времени она пойдет на спад.





прислал фотографию из «Евроопта»: обычный, колючий и зеленый белорусский огурец стоит 11 рублей 99 копеек! Судя по всему, это время еще не настало. Цена не просто не падает, она продолжает брать новые «вершины». Читатель Onliner.byфотографию из «Евроопта»: обычный, колючий и зеленый белорусский огурец стоит 11 рублей 99 копеек!







