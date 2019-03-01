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"Судить не умеешь них...!" Михаил Захаров провел матч экстралиги с прикрепленным микрофоном
Главный тренер "Юности" Михаил Захаров провел матч белорусской экстралиги против молодечненского "Динамо" (5:4) с прикрепленным микрофоном-петличкой.
Программа "Овертайм" на телеканале "Беларусь 5" сделала подборку сказанного наставником в ходе поединка.
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Главный тренер "Юности" Михаил Захаров провел матч белорусской экстралиги против молодечненского "Динамо" (5:4) с прикрепленным микрофоном-петличкой.
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