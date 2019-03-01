Как производители лекарств накручивают цены в 20 раз и привлекают покупателей с помощью врачей?

Раньше ценник на одну и ту же упаковку в разных аптеках мог отличаться в несколько раз. Летом 2017 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли взялось за проблему вместе с производителями, покупателями и Минздравом.





В МАРТ говорят, что проект указа №345 о регистрации цен на лекарственные средства для них - «выстраданный». Сделать так, чтобы в аптеках и больницах был полный ассортимент и невысокие цены, оказалось непросто. Но с 1 января в стране стали применять новый механизм референтного ценообразования, что позволило снизить некоторые цены. А вот с ассортиментом все еще есть проблемы.





- На сколько подешевеют с нового года лекарства, сказать сложно, - говорила в ноябре 2018 года замначальника управления социальной сферы и услуг МАРТ Наталья Василевская. - В Ассоциации международных фармацевтических производителей говорят, что цены могут снизиться на 10 - 15%. Хотелось бы, чтобы это было ощутимо для населения.





Спустя два месяца действия пилотного проекта МАРТ созвал совещание, чтобы обсудить промежуточные итоги и практические вопросы. Пригласили и представителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, чтобы услышать их опыт снижения цен на лекарства.





Россияне рассказали о том, как применили механизм референтного ценообразования и некоторые лекарства подешевели больше чем на 3,5 тысячи долларов за упаковку!





- У нас во многом близкие подходы, - объясняет представитель ФАС России Тимофей Нижегородцев. - Мы ушли от затратного метода при регистрации цен российского производителя, устранили дискриминацию по отношению к иностранным лекарствам, ввели индикативное ценообразование… Нам удалось на 1043 препарата снизить цены в среднем на 43%. Хотя были и невероятные эффекты: на некоторые лекарственные препараты цены были снижены в 10 раз! Люди покупали препарат за 2 тысячи рублей (30 долларов. - Ред.), а сейчас он стоит 200 рублей (3 доллара). А на один из препаратов цена была снижена на 240 тысяч рублей (3500 долларов) за упаковку!









В Беларуси максимальное снижение цен было на 65%. Но на некоторые лекарства они остались на прежнем уровне, некоторые повысились на уровень инфляции, т.е. до 5,5%. Сейчас согласованы предельные отпускные цены на более 210 лекарств.





- Есть определенные моменты с пятью препаратами для лечения онкологических заболеваний, которые либо сняты с производства, либо их производитель еще не зарегистрировал цены, - уточнил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.





Почему наши лекарства дороже, чем у соседей?





На критику о том, что в Беларуси узкий ассортимент и высокие цены на препараты по сравнению с соседями, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Наталья Малашко заверила, что в стране «самая быстрая процедура регистрации лекарств на постсоветском пространстве». Но как сделать лекарства в стране по доступным ценам?





- Этого нужно достичь не за счет искусственного снижения цен, а наоборот: дешевым лекарствам надо давать какие-то преференции. Чтобы наступил момент, что лучше ввезти больше дешевого, чем мало дорогого, - предложила Наталья Малашко.





В ответ представитель МАРТ привел данные опроса производителей и поставщиков, по которому основными проблемами назвали как раз «длительную регистрацию и процедуру испытательных закупок, дорогостоящие химанализы».





Глава МАРТ Владимир Колтович попытался выяснить у участников, почему тогда белорусы ездят в Смоленск на закупы лекарств, если у нас все так хорошо. Но вопрос, похоже, повис в воздухе. Его еще обсудят в середине марта.





ВАЖНО ЗНАТЬ!





7 способов, которыми обманывают покупателей лекарств





О нечестных методах производителей во всем мире рассказал Тимофей Нижегородцев из ФАС России.





1. Дженерики и оригиналы. Ведутся споры, но экспертизы подтверждают: отличий между их действием быть не может. Оригинальный препарат - инновационный, первый появившийся на рынке. Когда проходит время патента, можно делать копии - дженерики, и цена снижается часто в 20 и более раз.





- Даже когда патент заканчивается, потребители в постсоветских странах продолжают покупать дорогущие оригинальные препараты. И получается, что мы продолжаем «есть кактус» за очень дорого. Но воспроизведенный препарат регистрируется на основании сравнительного анализа с оригинальным и не может иметь других свойств. Если у него другие свойства, он просто не может быть зарегистрирован, - объясняет Тимофей Нижегородцев.





2. Реклама лекарств запрещена, и некоторые фармкомпании используют для продвижения врачей. Как? Договариваются с врачом, что тот за выписанный рецепт или направление получает процент. Мировая практика показывает, что бороться с этим сложно, штрафы часто не помогают.





3. Есть 18 видов одних только таблеток! На одной упаковке написано «таблетки», на другой - «таблетки в кишечнорастворимой оболочке», на третьей - «таблетки в кишечнорастворимой оболочке с модифицированным высвобождением»… Различий при клинических испытаниях эксперты не нашли. Но покупатель скорее выберет длинное название: а вдруг передовые технологии?





4. Иногда мелькает информация, что в одном препарате, например, нашли на 0,000016 мг больше свинца, чем в другом. Это может быть правдой, но доза слишком мала, чтобы повлиять на организм. Некоторые компании успешно этим манипулируют.





5. Страшилки о конкурентах. Так, недавно уголовное дело возбудили против французской фармкомпании, которая распространяла слухи об израильских конкурентах. Да и сами потребители нередко видят рассказы о том, как одна мамочка якобы дала своему чаду «не ту» пилюлю и решила всех предупредить.





6. Производители регистрируют свои препараты как БАДы. Обращение таких добавок проще, а контролировать их сложнее.





7. Ценовой сговор. Производители инновационных и невзаимозаменяемых препаратов договариваются одновременно повышать цены, и у покупателей не остается выбора.









Что такое референтное ценообразование?





Оно пришло на смену определения стоимости в зависимости от затрат, которое было сложным и непрозрачным. С 1 января 2019 года цены на 37 видов препаратов для сердечников и больных онкологией нужно обязательно регистрировать. И поднять их можно будет, только если производитель предоставит экономическое обоснование.





Теперь, чтобы продавать такие оригинальные препараты, нужно предоставлять сведения, по какой цене они продаются в сопредельных странах. Исходя из минимальных цен и рассчитывается средняя арифметическая стоимость. Затем считается средневзвешенная цена (это сумма всех цен, поделенная на количество видов товаров без учета объема продаж по ним) за прошлый календарный год. В итоге за отпускную цену в Беларуси берется наименьшая из этих двух цен.





А для дженериков цена определяется исходя из стоимости оригинального препарата.





Например, дженерики ценой до 20 руб. должны быть зарегистрированы на уровне предельно допустимых цен для оригинальных препаратов. Для лекарств по цене 20 - 500 руб. предусмотрен понижающий коэффициент в 10 - 15% от цены оригинала. На лекарства дороже 500 руб. предельно допустимая стоимость будет уже на 30% ниже.



