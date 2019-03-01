В Украину сбежал российский оппозиционер





Виктор Корб/Facebook





сообщает Радио Свобода. Об этомРадио Свобода.





По словам Корба, в России его преследовали по статье об оправдании террористической деятельности. Сейчас он находится в Киеве, где планирует оформить вид на жительство.





Корб отметил, что принимая решение о переезде, он нарушил подписку о невыезде.





Он утверждает, что возвращение в Россию представляет для него опасность.





Однако, по словам Корба, он не намерен просить политическое убежище в Украине.





"Я не свалил, не сбежал, не эмигрировал, не вырвался...Но какое-то время планирую побыть вне Омска, вне Сибири и вне России" - написал ранее Корб в Facebook.





Уголовное дело против Корба возбудили в мае 2018 года. Его подозревают в оправдании терроризма из-за публикации последнего слова публициста Бориса Стомахина, ранее осужденного на семь лет лишения свободы по обвинению в призывах к терроризму. Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу", а его публикация была "цитированием материалов публичного судебного процесса, осуществленное в информационных и архивно-исследовательских целях". Дома у правозащитника провели обыски.





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