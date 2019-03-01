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В Украину сбежал российский оппозиционер

02.03.2019 11:59 — Разное | Партизан  
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Подозреваемый в оправдании терроризма житель Омска, правозащитник Виктор Корб переехал в Украину из России.


Виктор Корб/Facebook

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Корба, в России его преследовали по статье об оправдании террористической деятельности. Сейчас он находится в Киеве, где планирует оформить вид на жительство.

Корб отметил, что принимая решение о переезде, он нарушил подписку о невыезде. 

Он утверждает, что возвращение в Россию представляет для него опасность. 

Однако, по словам Корба, он не намерен просить политическое убежище в Украине. 

"Я не свалил, не сбежал, не эмигрировал, не вырвался...Но какое-то время планирую побыть вне Омска, вне Сибири и вне России" - написал ранее Корб в Facebook.

Уголовное дело против Корба возбудили в мае 2018 года. Его подозревают в оправдании терроризма из-за публикации последнего слова публициста Бориса Стомахина, ранее осужденного на семь лет лишения свободы по обвинению в призывах к терроризму. Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу", а его публикация была "цитированием материалов публичного судебного процесса, осуществленное в информационных и архивно-исследовательских целях". Дома у правозащитника провели обыски.

Т

 
 
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Подозреваемый в оправдании терроризма житель Омска, правозащитник Виктор Корб переехал в Украину из России.
 
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