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Иосиф Середич: Во время пресс-конференции Лукашенко было одновременно и жарко, и холодно
Пресс-конференция Александра Лукашенко, которая получила название «Большой разговор», в подобном формате проходит второй раз.
Кадр из видео
Нынешнее мероприятие стало рекордным по продолжительности. Впрочем, для участников мероприятия было много неудобств.
Главный редактор независимого издания «Народная воля» Иосиф Середич рассказал
«С одной стороны было жарко, а с другой одновременно и холодно. Мне кажется, что температура была достаточно низкой, не выше 20 градусов. Мы сидели внизу, я видел, что многим было достаточно прохладно», – рассказал «Белсат» Иосиф Середич.
Как и в прошлом году, задать вопрос главе государства получили возможность далеко не все приглашенные независимые журналисты. Иосиф Середич озвучил Лукашенко вопрос, который наиболее волнует читателей издания: «Получат ли компенсацию граждане, чьи сбережения «сгорели» после развала СССР?».
«Вообще это не совсем мой вопрос, а вопрос читателей. Мое дело было в том, чтобы поднять этот вопрос. А то, что сказал глава Беларуси, мол, вопрос будет изучаться, рассматриваться, это мы увидим в будущем. Мне лично не стыдно перед подписчиками, перед читателями. Нас на протяжении многих лет атаковали с этим вопросом, а мы писали. В течение 30 лет у нас было более 40 публикаций на этот счет», – уточнил Иосиф Середич.
Во время пресс-конференции Лукашенко неоднократно обращался и упоминал Иосифа Середича, Валентина Голубева и Олега Трусова.
«Ну какое тут может быть личное внимание? Мы, в принципе, не первый день знакомы. Кроме того, он обращался и к Трусову, и к Голубеву. Ведь именно мы те лица, кто в свое время подготовил ему трамплин, это же было в Верховном Совете еще. А во-вторых, я обращался официально, потому что мне необходимо выводить «Народную волю» с того наполовину подвала, из помещения цокольного этажа, где сейчас располагается редакция. Так я ищу выход, помощь со стороны инвесторов. Если государство подставит плечо, то может, и вытащу газету при своей жизни из этого подвала», – рассказал Иосиф Середич.
Впервые во время разговоров главы Беларуси с журналистами был сделан перерыв. Правда, говорит Иосиф Середич, это была очень короткая пауза.
«На самом деле перерыв был очень короткий, около 10 минут – кто успел заскочить в туалет, тот успел. А какого-то угощения не было. Вот после мероприятия, кто захотел и остался, получил возможность выпить кофе, угоститься, а во время перерыва я ничего такого не видел», – рассказал Иосиф Середич.
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Пресс-конференция Александра Лукашенко, которая получила название «Большой разговор», в подобном формате проходит второй раз.
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