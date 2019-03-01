Иосиф Середич: Во время пресс-конференции Лукашенко было одновременно и жарко, и холодно

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Нынешнее мероприятие стало рекордным по продолжительности. Впрочем, для участников мероприятия было много неудобств.





«Белсату », что в зале «Белэкспо», где проходило мероприятие, было довольно прохладно. Главный редактор независимого издания «Народная воля» Иосиф Середич рассказал», что в зале «Белэкспо», где проходило мероприятие, было довольно прохладно.





«С одной стороны было жарко, а с другой одновременно и холодно. Мне кажется, что температура была достаточно низкой, не выше 20 градусов. Мы сидели внизу, я видел, что многим было достаточно прохладно», – рассказал «Белсат» Иосиф Середич.





Как и в прошлом году, задать вопрос главе государства получили возможность далеко не все приглашенные независимые журналисты. Иосиф Середич озвучил Лукашенко вопрос, который наиболее волнует читателей издания: «Получат ли компенсацию граждане, чьи сбережения «сгорели» после развала СССР?».





«Вообще это не совсем мой вопрос, а вопрос читателей. Мое дело было в том, чтобы поднять этот вопрос. А то, что сказал глава Беларуси, мол, вопрос будет изучаться, рассматриваться, это мы увидим в будущем. Мне лично не стыдно перед подписчиками, перед читателями. Нас на протяжении многих лет атаковали с этим вопросом, а мы писали. В течение 30 лет у нас было более 40 публикаций на этот счет», – уточнил Иосиф Середич.





Во время пресс-конференции Лукашенко неоднократно обращался и упоминал Иосифа Середича, Валентина Голубева и Олега Трусова.





«Ну какое тут может быть личное внимание? Мы, в принципе, не первый день знакомы. Кроме того, он обращался и к Трусову, и к Голубеву. Ведь именно мы те лица, кто в свое время подготовил ему трамплин, это же было в Верховном Совете еще. А во-вторых, я обращался официально, потому что мне необходимо выводить «Народную волю» с того наполовину подвала, из помещения цокольного этажа, где сейчас располагается редакция. Так я ищу выход, помощь со стороны инвесторов. Если государство подставит плечо, то может, и вытащу газету при своей жизни из этого подвала», – рассказал Иосиф Середич.





Впервые во время разговоров главы Беларуси с журналистами был сделан перерыв. Правда, говорит Иосиф Середич, это была очень короткая пауза.





«На самом деле перерыв был очень короткий, около 10 минут – кто успел заскочить в туалет, тот успел. А какого-то угощения не было. Вот после мероприятия, кто захотел и остался, получил возможность выпить кофе, угоститься, а во время перерыва я ничего такого не видел», – рассказал Иосиф Середич.



