Венесуэла переносит офис нефтегазовой компании PDVSA, попавшей под санкции США, из Лиссабона в Москву

Ранее США наложили PDVSA санкции с целью усилить давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от своего поста в пользу лидера оппозиции Хуана Гуайдо.





"Президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение и перенести офис в Москву", - заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.





По словам Родригес, "Запад сам исключает себя из жизни мировой общественности, потому что сейчас он предпринимает попытки саботировать жизнь международного сообщества". "Целый ряд стран, выступая с позиции уважения к международному праву, укрепляя двусторонние отношения, борется против этого", - продолжила политик.





Соединенные Штаты ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA 29 января. Это было сделано с целью усиления давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы тот отказался от своего поста в пользу лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства и немедленно признанным США и рядом других стран.





Вашингтон заявил, что снимет санкции в случае "демократической смены руководства Венесуэлы с передачей контроля временному президенту Хуану Гуайдо или другому демократически избранному правительству", цитирует "Интерфакс".





Позднее сообщалось, что граждане и компании США вправе покупать нефть и нефтепродукты у PDVSA или юрлиц, на 50% и более контролируемых PDVSA, до 28 апреля. Однако средства за поставки будут начисляться на эскроу-счет в США, который будет неподконтролен.





27 февраля стало известно, что экспорт нефти из Венесуэлы в США сократился за неделю с 15 по 22 февраля почти в три раза - на 350 тысяч баррелей в сутки до отметки в 208 тысяч баррелей.



