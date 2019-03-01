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Сегодня определится победитель серии между минским «Динамо» и сборной экстралиги

02.03.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на льду «Минск-Арены» определится победитель серии матчей между минским «Динамо» и сборной экстралиги. Решающий поединок пройдет на льду «Минск-Арены» и начнется в 18.00.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

1 марта оказалась официально сдернута завеса с загадочной формулировки о «высоком значении» результата этой серии. Во время «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко признался, что инициатором этого сражения был он.

— Захаров иногда приходит на тренировку моей команды. Он, чтобы со мной пересечься, стремится попасть на этот лед. И постоянно жалуется на КХЛ, на «Динамо». Я накатываю на Баскова и других хоккеистов, они говорят, что проблемы со школами и некого в команду взять. Вот разозлился, построил всех и сказал: «Захаров, набирай команду. Усиливай „Юность“ игроками из других команд, лидеров экстралиги». Кто выиграет серию, будет играть в КХЛ. Они еще с прошлого года к этому подталкивали, я колебался. Решил посмотреть, чего стоит наш чемпионат. Вот что лежало в основе принятия решения. Не жалею об этом, — признался Александр Лукашенко.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В первой встрече на льду «Минск-Арены» хоккеисты сборной экстралиги, как выразился глава государства, «морду побили динамовцам». Во второй «зубры» взяли реванш, но, по мнению президента, «еще нужно разобраться, как так Брикун пропустил шайбу».

— Наверное, третий матч хотели. Какие-то внутренние заморочки пошли, — предположил Лукашенко.

Кроме того, президент убедился, что «ребята из экстралиги возили „Динамо“ по льду, как пацанов».

Александр Лукашенко также пообещал, что по итогам серии «будут сделаны далеко ведущие выводы».

Куда и кого эти выводы заведут, нам еще предстоит узнать. Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков не смог конкретизировать, что имел в виду Лукашенко, сказав, что победивший в серии будет играть в КХЛ.

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— Да, такой разговор был, но его значение я целиком пока не понял. Если сборная экстралиги выиграет серию, она разве пойдет играть в КХЛ? Наверное, нет. Давайте дождемся третьего матча, после которого мы оба [с Михаилом Захаровым] подойдем к президенту и спросим, что он имеет в виду. Его решение от вас мы скрывать не будем, — пообещал Басков.


Дмитрий Басков. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Он также напомнил о том, что половина динамовской команды из-за травм не может участвовать в серии, а многие хоккеисты из тех, что выходят на лед, играют на уколах.

— Вам не передать, что происходит в раздевалке: ребята перематываются, колют уколы и выходят на лед из последних сил. Пулккинен не может проводить более 15 секунд [за смену]. Уиркош, скорее всего, не выйдет, потому что он целый месяц провел на уколах. Хенкель и Лисовец играют с сильными ушибами бедра. Но это своеобразный вызов, мне есть на что посмотреть, — рассказал Дмитрий Басков.

Напомним, что из-за некомплекта состава во второй игре за «зубров» вынужден был играть даже 40-летний тренер по физподготовке Даниэль Корсо, который смотрелся лучше многих действующих игроков и организовал один из динамовских голов.

На третий матч «Динамо» вызвало трех игроков из солигорского «Шахтера», который является фарм-клубом «зубров». Это защитники Дмитрий Заламай и Сергей Шелег, а также 18-летний нападающий Евгений Оксентюк.

Патрик Уиркош не сыграет сегодня из-за травмы плеча, полученной в предыдущем поединке в «Чижовка-Арене». Еще несколько игроков выходят на лед на уколах и не могут играть в полную силу.

Есть потери и в составе сборной экстралиги. В решающем поединке серии против «Динамо» не сыграет нападающий гродненского «Немана» Сергей Малявко. В матче против «зубров» он получил повреждение плеча. Приблизительный срок восстановления форварда — две недели, — сообщает «БХ».

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию решающего матча серии минского «Динамо» против сборной экстралиги.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на льду «Минск-Арены» определится победитель серии матчей между минским «Динамо» и сборной экстралиги. Решающий поединок пройдет на льду «Минск-Арены» и...
 
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