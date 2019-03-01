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Чего не хватает нашему городу? Горожане поделились мнением

02.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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В городе, по официальным данным, проживает около 9 тысяч человек. У каждого из нас свои интересы и потребности. Мы решили поинтересоваться у горожан, чего им не хватает для комфортной жизни, и предложили продолжить фразу «Нашему городу не хватает…» Ответы были разными.

Валентина:

Чего не хватает нашему городу? Горожане поделились мнением

– У нас настоящий дефицит мест отдыха для молодежи. Я имею в виду маленькую уютную кофейню в качестве места для встреч и общения, где подавали бы напитки и, допустим, десертные блюда. Не помешал бы развлекательный центр, где молодежь могла бы проводить время. И, конечно, хочется бассейн.

Наталья:

Чего не хватает нашему городу? Горожане поделились мнением

– На мой взгляд, нам не хватает мест отдыха. Имею в виду семейное кафе или пиццерию, куда с детьми можно было бы прийти в выходные или в обеденный перерыв выпить чашечку кофе.

Елена:

Чего не хватает нашему городу? Горожане поделились мнением

– Мне не хватает хорошего обувного магазина. Приходится ездить в Гомель или Минск. Была бы рада, если бы в городе появился и современный спорткомплекс с бассейном.

Мы выделили самые популярные. Надеемся, что в ближайшем будущем некоторые из пожеланий будакошелевцев воплотятся в жизнь. Поделиться своим мнением и продолжить фразу «Нашему городу не хватает…» можно в наших группах в социальных сетях.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В городе, по официальным данным, проживает около 9 тысяч человек. У каждого из нас свои интересы и потребности. Мы решили поинтересоваться у горожан,...
 
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