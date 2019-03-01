Умер уроженец Беларуси лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов умер в Санкт-Петербурге. Ему было 88 лет.



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«Жорес Иванович скончался сегодня», — сообщила РИА «Новости » его супруга Тамара.

Информацию также подтверждает ТАСС со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«К сожалению, Жорес Иванович ушел ночью из жизни. У него до этого был тяжелый приступ, криз», — сказал политик.

Главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава сообщил причину смерти академика.

«Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность. Смерть наступила вчера, 1 марта, в 23.40 мск», — сказал он.

В ноябре прошлого года Алферов попал в больницу с подозрением на инсульт. Ему стало плохо на заседании Российской академии наук. Диагноз не подтвердился, у Алферова был гипертонический криз, сообщает РБК .

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В начале войны отец Алферова был назначен директором завода на Урале, куда они все вместе переехали. Сразу после окончания войны семья вернулась в Минск

После школы Жорес Алферов поступил в нынешний БНТУ. Там он отучился несколько семестров, после чего без экзаменов поступил в Ленинградский электротехнический институт на факультет электронной техники. После окончания учебы он работал в Физтехе младшим научным сотрудником: участвовал в разработке первых советских транзисторов и силовых германиевых приборов. Первый надежно работающий транзистор он сделал 5 марта 1953 года.

Благодаря открытиям Алферова стало возможным создание волоконно-оптической связи (которая, в частности, служит основой современного интернета), лазеров, работающих при комнатной температуре (широко используются в медицине), полупроводниковых лазеров, которые применяются как в космических технологиях, так и в быту — например, в проигрывателях аудио- и видеодисков. Кроме того, без этих открытий была бы невозможна качественная мобильная связь.

В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию вместе с другими физиками — американцами Джеком Килби и Кремером. Алферову и Кремеру присудили премию за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной и оптоэлектроники, Килби — за «основополагающий вклад в создание интегральных схем».

Жорес Алферов семь раз становился парламентарием. В 1989 году его избрали народным депутатом СССР от Академии наук, в 1995-м — стал депутатом Госдумы от движения «Наш дом — Россия». В 1999, 2003, 2007, 2012 и 2016 годах он избирался депутатом по партийным спискам КПРФ, хотя не был членом партии. Во время четырех созывов Думы он работал в комитете по образованию и науке, позже — в комитете по науке и наукоемким технологиям.

Жорес Алферов имел множество наград, в том числе и белорусских. В 2001 году Жорес Алферов получил от президента Беларуси орден Франциска Скорины, в 2009-м — орден Дружбы народов.