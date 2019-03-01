В Барановичах неизвестные выкололи глаза собаке

Пользователи VK-группы «Intex-press - Барановичи» сообщили (открывать ссылку не рекомендуется впечатлительным людям!), что неизвестные выкололи глаза собаке. Судя по всему, животное бездомное — сейчас для него ищут передержку. Хоть какую: огороженный участок, будка или вольер. Собаку зовут Борька.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63964.php

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На пса кто-то вызвал отлов, но Борька спасся. «А сейчас его жестоко и хладнокровно калечат! Точнее, медленно и мучительно убивают! Дважды разбивали ему голову. А сегодня.... Борька ослеп. Не от старости. Ему выкололи глаза... За что? За какие грехи ему эти испытание? Мы воем вместе с ним от боли и безысходности!» — пишут пользователи сети.

В комментариях к посту сообщается, что активисты намерены написать заявление в милицию.

По вопросам передержки или получению дополнительной информации просят обращаться по телефону +375 (298) 20-03-23 (Виктория).