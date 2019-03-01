|
В Барановичах неизвестные выкололи глаза собаке
02.03.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Пользователи VK-группы «Intex-press - Барановичи»
На пса кто-то вызвал отлов, но Борька спасся. «А сейчас его жестоко и хладнокровно калечат! Точнее, медленно и мучительно убивают! Дважды разбивали ему голову. А сегодня.... Борька ослеп. Не от старости. Ему выкололи глаза... За что? За какие грехи ему эти испытание? Мы воем вместе с ним от боли и безысходности!» — пишут пользователи сети.
В комментариях к посту сообщается, что активисты намерены написать заявление в милицию.
По вопросам передержки или получению дополнительной информации просят обращаться по телефону +375 (298) 20-03-23 (Виктория).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи VK-группы «Intex-press - Барановичи» сообщили (открывать ссылку не рекомендуется впечатлительным людям!), что неизвестные выкололи глаза собаке. Судя по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)