Организаторы БНР-101: «Мы готовим национальный праздник, который состоится в любом случае»

Вчера, 1 марта, во время семичасового «диалога» с журналистами, бизнесменами, чиновниками и другими Лукашенко высказался о БНР-101: «Собирайтесь, пожалуйста, и проводите. Зачем вы лезете на стадион «Динамо»? Это личное оскорбление для меня! Построили для Европейских игр, хотим всему миру показать, а вы рветесь туда. Столетие – великая дата – отпраздновали. Хватит. Не идите на конфронтацию. Собирайтесь на [площади] Бангалор».



В Минске в этом году будет День Воли или нет?



Напомним, до фееричного заявления Лукашенко организаторы БНР-101 заявляли , что уже подавали заявку в Мингорисполком с просьбой разрешить 24 марта шествие от улицы Октябрьской к «Динамо». В планах был большой концерт на стадионе. И сейчас организаторы не собираются опускать руки. Первым высказался один из организаторов БНР-101 Антон Мотолько. Общественный активист написал у себя в Facebook: «Как сказал Лукашенко, площадь Бангалор «создавали для митингов оппозиции и политических акций». Мы же готовим национальный праздник, который состоится в любом случае».

Затем ситуацию по пунктам проккоментировал еще один организатор Дня Воли Эдуард Пальчис:

Мы на Бангалор не пойдем – это не место для достойного празднования. Если же там должны проводиться все политические акции в стране, то пускай и коммунисты на 7 ноября также там тусят (а не в центре города на Площади Независимости).



Пока ещё есть немного времени, мы готовы говорить с властями о других хороших площадках в центре, раз они так боятся за «Динамо». То, что получили отказ на стадион – для нас сюрприза и никакого разочарования нет.



Если власти упорно будут отсылать на Бангалор, то мы реализуем праздничный план Б.



На 25-е марта рядом политических партий была подана заявка на митинг у Оперного театра. Если другие структуры и движения не будут сидеть сложа руки, то может увидим ещё какие-то объявленные акции и митинги.



В любом случае мы будем отмечать эту дату, несмотря на все действия властей.

Чуть позже Антон Мотолько написал у себя в Facebook еще один большой пост, в котором попытался объяснить, почему власти именно так отреагировали на просьбу о «Динамо», и в чем заключает план Б, о котором писал Эдуард. Цитируем:

«Видите ли, подав заявку на «Динамо», да перед «святыми» Европейскими Играми, организаторы оскорбили целого президента. Уровень, что я могу сказать. Лучше бы так реагировал на все коррупционные схемы, которые там творились. Да хотя бы из материалов Малишевского. Ну да ладно. Лукашенко представляет людей, которые придут отмечать БНР101 молодчиками, которые просто разнесут стадион до основания? Но ведь после празднования возле Оперного – там не то, что Оперный не тронули, так даже мусора на плитке не оставили – все убрали за собой. А тут – прям страх какой-то.

Нужно понимать, что в такой стране как Беларусь ничего не бывает просто так. Нельзя вот просто взять, и договориться с государством на нормальную площадку, чтобы провести большое мероприятие в 10-30-50тыс человек.

Особенно, если речь про национальный (а не государственный) праздник. Особенно, если его организовывает не отдел идеологии Мингорисполкома, не большой коммерческий бренд, который вливает в экономику страны десятки миллионов долларов, а какие-то «выскочки» организаторы, которые даже в политическую плоскость это не переводят. Особенно, когда этих «выскочек» поддерживают деньгами несколько сотен/тысячи человек, а ещё столько же – помогает на абсолютно безвозмездной основе. Особенно, когда и придраться-то толком не к чему.



16 января была подана официальная заявка на «Динамо» и праздничное шествие по ул. Октябрьской. Уже тогда были разработаны сценарные планы для проведения празднования БНР101 на двух других достойных площадках в центре Минска. Это к вопросу про «план Б», про который сразу вчера начали писать. Более того, существует и план «В», в случае повторения сценария, подобного на март 2017 года, когда будет блокироваться любая активность. И «план В» реализуем абсолютно спокойно кем угодно, даже если этих «выскочек», то есть организаторов, хоть сегодня задержат (что, впрочем, только усилит тот самый «план В»).



Только вот с 16 января не было никакого ни ответа, ни звонка, ни встречи для обсуждения формата/площадки для проведения БНР101. Напомним, что в прошлом году различные варианты предлагал сам Мингорисполком(помните, они сами, впервые за долгое время, предложили или сквер Янки Купалы, или площадку у Оперного?) И всё же, вчера хотелось услышать ответ на вопрос, который был бы задан именно в такой форме: «В прошлом году возле Оперного Театра прошёл праздник БНР100, который организован был снизу самими беларусами. Прошёл достойно, позитивно, спокойно. Но в этом году власти не идут на контакт с заявителями/организаторами и не дают каких-либо разрешений, хотя времени осталось крайне мало. Хотелось бы спросить, почему так получается и влияет ли на это Россия каким-либо образом?».

Мы верим, что у Эдуарда, Антона и остальной команды организаторов мирного Дня Воли с концертом все получится. А пока давайте вспомним, каким был масштабный праздник в честь БНР-100. Самое важное – впервые за долгие годы он был официально разрешен Мингорисполкомом. На разрешенный концерт у оперного театра, по разным оценкам, за шесть часов через досмотр, учитывая тех, кто уходил и возвращался, прошло около 50 тысяч человек. Это был крутой праздник, который за очень короткий срок смог организовать оргкомитет по празднованию 100-летия БНР, среди которых были активисты Павел Белоус, Антон Мотолько и Эдуард Пальчис.