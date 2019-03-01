Каждый месяц мы показываем вам заведения, которые открылись в Минске. Для любителей посетить новомодное местечко февраль выдался отличным. Тут вам и две долгожданные точки с бургерами, и мясной ресторан, и парочка концептуальных баров. А еще — третья точка полюбившейся минчанам «Хинкальни», кофейня с десертами ручной работы, место для веганов и молдавское заведение.

Если поторопитесь, еще успеете на кофейный гастрофест. Сеты по 6,5 рубля будут продавать до 4 марта. Список мест и фото есть на AFISHA.TUT.BY

«Место замечательных людей»



Фото предоставлено заведением «Место замечательных людей»

Фото предоставлено заведением «Место замечательных людей»

Фото предоставлено заведением «Место замечательных людей»

Фото предоставлено заведением «Место замечательных людей»

Фото предоставлено заведением «Место замечательных людей»

Формат: городское кафе европейского формата. Где: ул. Я. Коласа, 38. Когда: c 10.00 до 23.00 (в пятницу и субботу — до 00.00). Некоторые позиции из меню: карпаччо из хурмы, козьего сыра и творога — 14 рублей; морской салат с маринованными осьминогами и балтийской тюлькой — 16 рублей; солянка на отваре речных рыб с вареным раком — 13 рублей; филе судака на пюре из морковки и имбиря — 21 рубль; орзотто с морепродуктами — 20 рублей; бургер из рубленой говядины, томатов, маринованного огурца и креветкой с картофелем — 25 рублей; пицца с томатами черри гриль — 15 рублей; картофельные колдуны с фаршем и белыми грибами — 14 рублей; миндальный торт (150 гр.) — 8 рублей.

Sabroso — бургеры из Молодечно























Формат: точка с бургерами на фудкорте (подробней тут ) Где: «Гастродвор», ул. Куйбышева, 45. Когда: пока окончательного времени работы нет, ориентировочно работают с 15.00 и до последнего бургера (то есть до момента, пока не закончатся ингредиенты). Некоторые позиции бургеров из меню: Ла Чикита — 6 рублей; Ла Сабросита — 7,50 рубля; Эль Пана — 7,50 рубля; Эль Мачо (острый) — 9 рублей; Эль Папьядо — 9,50 рубля.





























Формат: бар. Где: ул. Интернациональная, 25а. Когда: с 18.00 до 02.00 с понедельника по четверг, в пятницу с 18.00 до 04.00, в субботу — с 12.00 до 04.00, в воскресенье — с 12.00 до 00.00. Некоторые позиции из меню (все подается с наливками): лосось домашнего копчения с заправкой из хрена и сметаны — 20 рублей; микс салатов с печенью трески — 13 рублей; борщ (подается с деревенским салом, бородинским хлебом и копченой сметаной) — 12 рублей; драники со шкварками и сметаной — 15 рублей; треска с пюре из цветной капусты и красной редькой — 21 рубль.

Post Bar























Формат: кофейня утром, винный бар вечером. Где: ул. Раковская, 20. Когда: c 9.30 до 23.00 ежедневно. Некоторые позиции из меню: тост с джемом — 4 рубля; яичный скрэмбл — 4 рубля (сыр дополнительно — 1 рубль, ветчина — 2 рубля); круассан (ветчина / лосось / чечевица / блю-чиз) — 6 рублей; сет из тапасов — 16 рублей; сырная тарелка — 17 рублей.

BurgerLab



Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: бургерная. Где: ул. Октябрьская, 19/4. Когда: с 12.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: чизбургер — 10 рублей; грибной бургер — 12,5 рубля; Беф бургиньон — 12 рублей; Пулд порк бургер — 11 рублей; картофель фри — 4 рубля; салат «Цезарь» с курицей — 11 рублей; десерт «Шоколадный брауни» — 6 рублей.

Rib Raw



Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Фото: koko.by

Формат: мясной ресторан. Где: ул. Гикало, 7. Когда: с 12.00 до 01.00 (в пятницу и субботу — до 05.00, в воскресенье — до 01.00). Некоторые позиции из меню: салат с домашним сыром — 10,5 рубля; бургер «Рваный Гарри» — 16 рублей; борщ — 8 рублей; тартар из бычка — 17 рублей; томленые свиные ребра — 14 рублей; копченая говяжья грудинка на груше — 17,5 рубля; филе миньон — 19 рублей; Нью-Йорк стейк — 22 рубля.

La Moldova



































Формат: магазин и дегустационный бар (подробней тут ). Где: ул. Интернациональная, 15. Когда: с 10.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню (подают только закуски): плацинда (с капустой / картофелем / творогом / вишней) — 3 рубля; вяленые томаты (50 г) — 3 рубля; вяленый окорок (50 г) — 4 рубля; гигантские оливки (70 г) — 3 рубля; сет из закусок под вино — 12 рублей.

Monkey Food



Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Формат: кафе веганской кухни. Где: ул. Октябрьская, 16. Когда: с 11.00 до 22.00. Некоторые позиции из меню: бургер «Гринвич» — 2,1 рубля; ролл с фалафелем традиционный — 3,5 рубля; плов — 3,4 рубля; крем-суп грибной — 3,2 рубля; хумус классический — 4,8 рубля.

«Хинкальня»



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: koko.by

Формат: ресторан грузинской кухни (третье заведение сети). Где: ул. Притыцкого, 156 (ТЦ Green city). Когда: с 10.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: хинкали с сыром / мясом — 1 рубль; суп харчо — 6 рублей 50 копеек; хачапури по-аджарски — 7 рублей 70 копеек; шампиньоны, запеченные в кеци — 5 рублей; пхали — 6 рублей 50 копеек.

Joy’s Cafe





























Формат: кафе при бильярдном клубе (бильярдный клуб есть в нашем обзоре заведений октября ). Официальное открытие — 8 марта, пока работают в тестовом режиме. Где: ул. Гурского, 43а. Когда: с 12.00 до 00.00. Некоторые позиции из меню: мини-бургеры — 3,5 рубля; бургер — 7 рублей; тортилья на гриле — от 7 рублей; стейк из свинины с драниками и шампиньонами — 14 рублей; медальоны из говядины с пюре из зеленого горошка с соусом сальса — 17 рублей.

«Офицер»



































Формат: бар (подробней тут ). Где: Пекинский проспект, 27 (индустриальный парк «Великий камень»). Когда: с 11.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню (в наличии только закуски): острое мясо кролика — 15 рублей; свиные уши — 8 рублей; салат из овощей с соевой лапшой — 8 рублей; сушеный редис с солью — 6 рублей.

Soul Kitchen



Фото: Саша Майская, The Village Беларусь

Фото: Саша Майская, The Village Беларусь

Формат: кофейня с десертами ручной работы. Где: ул. Платонова, 10. Когда: с 12.00 до 19.00 по будням. Некоторые позиции из меню: макароны — 2,5 рубля; брауни — 2 рубля; зефир — 50 копеек; соленая карамель (225 г) 10 рублей.

В публикации использованы фотографии сайта koko.by ( раз и два ) и the-village.me ( раз и два ).

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