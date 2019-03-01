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В Эстонии средняя зарплата в прошлом году выросла до 1300 евро

02.03.2019 14:09 — Разное | Ежедневник  
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В Эстонии средняя зарплата в прошлом году выросла до 1300 евро

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Средняя брутто-зарплата на предприятиях, в учреждениях и в организациях Эстонии в 2018 году была 1310 евро, и по сравнению с 2017 годом она повысилась на 7,3%.

Как сообщает DELFI со ссылкой на Департамент статистики, средняя месячная брутто-зарплата увеличилась во всех сферах деятельности. Самой высокой она была во II и IV кварталах прошлого года.

Если в 2017 году годовой рост месячной брутто-зарплаты был 6,5%, то в 2018 году рост ускорился, будучи на одном уровне с ростом 2016 года. В 2018 году годовой рост был самым медленным во II квартале (6,4%). К концу года рост ускорился.

Реальная зарплата, в которой учтено влияние индекса потребительских цен, по сравнению с 2017 годом из-за повышения потребительских цен повышалась медленнее, чем месячная брутто-зарплата. По сравнению с предыдущим годом реальная зарплата повысилась на 3,7%. По сравнению с предыдущим годом в этом году рост реальной зарплаты был на 0,7 процентных пункта больше.

Нерегулярные премии и доплаты в 2018 году увеличились по сравнению с 2017 годом на 25% на одного наемного работника. Без нерегулярных премий и доплат месячная брутто-зарплата повысилась на 6,5%. Нерегулярные премии повлияли на рост месячной брутто-зарплаты на 0,8% процентных пункта.

Средняя месячная брутто-зарплата в прошлом году по-прежнему была самой высокой в сфере информации и связи и в финансовой и страховой деятельности — соответственно 2172 и 2154 евро. Самой низкой месячная брутто-зарплата в сфере размещения и питания и в другой обслуживающей деятельности.

По сравнению с 2017 годом средняя месячная брутто-зарплата больше всего повысилась в другой обслуживающей деятельности (деятельность организаций, ремонт предметов потребления и домашних принадлежностей, обслуживание) и в сфере искусства, развлечений и досуга.

Вдобавок рост зарплаты был быстрым в сфере образования (13,1%), торговли (10,8%) и водоснабжения, канализации, оборота отходов (10,2%). Месячная брутто-зарплата повысилась во всех сферах деятельности. Рост зарплаты был самым медленным в административной и вспомогательной деятельности (1,2%).

В государственном секторе месячная брутто-зарплата была 1393 евро и годовой рост — 10,1%. В частном секторе месячная брутто-зарплата была 1283 евро и годовой рост — 6,4%.

В 2018 году средние расходы работодателя на рабочую силу составляли 1756 евро в месяц и 11,61 евро в час на одного наемного работника. Средние месячные расходы на рабочую силу на одного наемного работника повысились по сравнению с предыдущим годом на 6,6%.

 
 
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Средняя брутто-зарплата на предприятиях, в учреждениях и в организациях Эстонии в 2018 году была 1310 евро, и по сравнению с 2017 годом она повысилась на 7,3%.
 
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