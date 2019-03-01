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В Минске почтили память погибших сотрудников милиции

02.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Оружейные залпы, цветы и памятные речи. В Минске сегодня вспоминали сотрудников милиции, погибших при исполнении, передает телеканал «МИР 24».

Торжественная церемония прошла в канун Дня милиции.  У памятника сотрудникам МВД собрались семьи погибших, руководители министерства и ветераны.

Они почтили память своих родственников и коллег минутой молчания и возложили к монументу цветы. Всего при исполнении служебного задания в Беларуси погибли 648 сотрудников милиционеров.

«Мы понимаем, что люди жертвовали свое жизнью, они жертвовали своей жизнью не просто так, а выполняя свои служебные обязанности по защите охраны правопорядка. Они жертвовали ради людей, которые сегодня есть. И мы ежегодно в день своего праздника приходим сюда, что почтить их память», – заявил первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Иван Подгурский.

Основные мероприятия по случаю Дня белорусской милиции пройдут 4 марта.



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Теги: Минск
 
 
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Всего при исполнении служебного задания в Беларуси погибли 648 сотрудников милиционеров.
 
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