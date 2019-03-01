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В Минске почтили память погибших сотрудников милиции
02.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Оружейные залпы, цветы и памятные речи. В Минске сегодня вспоминали сотрудников милиции, погибших при исполнении, передает телеканал «МИР 24».
Торжественная церемония прошла в канун Дня милиции. У памятника сотрудникам МВД собрались семьи погибших, руководители министерства и ветераны.
Они почтили память своих родственников и коллег минутой молчания и возложили к монументу цветы. Всего при исполнении служебного задания в Беларуси погибли 648 сотрудников милиционеров.
Основные мероприятия по случаю Дня белорусской милиции пройдут 4 марта.
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Всего при исполнении служебного задания в Беларуси погибли 648 сотрудников милиционеров.
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