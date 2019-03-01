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Решающий матч между «Динамо» и сборной экстралиги продёт вечером 2 марта

02.03.2019 14:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусское дерби: «Динамо-Минск» – сборная клубов экстралиги чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решающий матч между «Динамо» и сборной экстралиги продёт вечером 2 марта

В 18:00 начнется решающий матч серии до двух побед. Третий поединок пока идущих на равных команд обещает зажечь спортивным азартом в игре, победа в которой – дело профессиональной чести. Эмоциональный, яркий, зажигательный хоккей сегодня обещают болельщикам в «Минск-Арене».

Решающий матч между «Динамо» и сборной экстралиги продёт вечером 2 марта
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусское дерби: «Динамо-Минск» – сборная клубов экстралиги чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 18:00 начнется...
 
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