ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алфёров

02.03.2019 14:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На 89 году ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алфёров

Жорес Иванович – уроженец Беларуси. Он родился в Витебске, долгое время жил в Минске. Благодаря открытиям Алферова стало возможным создание волоконно-оптической связи, которая, в частности, служит основой современного интернета и лазеров, которые применяются как в космических технологиях, так и в быту.

Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алфёров

Нобелевскую премию физик получил в 2000 году. Жорес Алферов имел множество наград, в том числе и белорусских: орден Франциска Скорины, орден Дружбы народов. Он являлся почетным гражданином Минска и Витебска.

Соболезнования родным и близким нашего известного земляка направил Президент Беларуси.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На 89 году ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Янукович и Ко: как им живется в России через пять лет после Евромайдана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика