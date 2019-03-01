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Хозактив Каменецкого района подвел итоги 2018 года
02.03.2019 13:14 — Разное | Навiны Камянеччыны
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1 марта в каменецком районном Доме культуры состоялось собрание хозяйственного актива района.
В нем приняли участие председатель райисполкома Валентин Зайчук, его заместители – Александр Михальчик, Вячеслав Ковальчук, Андрей Покало, Денис Шпак, председатель райсовета депутатов Ирина Нигериш и председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Сергей Лободинский.
Подробнее в следующем номере «НК».
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1 марта в каменецком районном Доме культуры состоялось собрание хозяйственного актива района. В нем приняли участие председатель райисполкома Валентин......
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