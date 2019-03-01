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Земельные участки в Плещицах выставлены на торги для строительства частных жилых домов

02.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Земельные участки в Плещицах выставлены на торги для строительства частных жилых домов
Извещение
о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов


Земельные участки в Плещицах выставлены на торги для строительства частных жилых домов

  1. Аукцион состоится 5 апреля 2019 года в 10 часов по адресу: 225728, Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Плещицы, ул. Пинская, 23б.
  2. Прием заявлений на участие в аукционе по адресу: 225728, Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Плещицы, ул. Пинская, 23б, с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, обеденный перерыв с 13 до 14 часов. Начало приема заявлений со 2 марта 2019 г. Последний день приема заявлений 1 апреля 2019 г. включительно.
  3. Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в информационном сообщении, представить в адрес комиссии следующие документы:

– заявление об участии в аукционе;

– копию платежного документа, подтверждающего уплату задатка за участие в аукционе;

– гражданином – копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;

– представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные гражданами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

  1. Плата за объект торгов осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах Национального банка Республики Беларусь.
  2. Задаток вносится на расчетный счет № BY36АКВВ36002242102740000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, БИК:АКВВВY2X УНП 200676206, код платежа 04901 по 1 апреля 2019 г. включительно.
  3. Осмотр земельных участков, выставляемых на аукцион, производится в день и время, согласованные с продавцом.
  4. Условия проведения аукциона: наличие не менее двух участников.
  5. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление ему земельного участка обязан:

8.1. в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона:

– внести окончательный размер платы за предмет аукциона;

– возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и государственной регистрацией в отношении создания земельного участка;

8.2. в течение двух месяцев со дня подписания протокола заседания комиссии по подготовке и организации проведения аукциона по продаже земельного участка в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома осуществить в организации по государственной регистрации по месту нахождения данного земельного участка государственную регистрацию права частной собственности на земельный участок, получить свидетельство о государственной регистрации земельного участка;

8.3. в трехмесячный срок после получения свидетельства о государственной регистрации разработать архитектурный проект строительства одноквартирного жилого дома;

8.4. до начала строительства снять плодородный слой почвы из-под габаритов зданий и использовать его на благоустройство участка;

8.5. в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле приступить к целевому освоению земельного участка в течение одного года со дня получения свидетельства о государственной регистрации земельного участка и возникновения прав на него.

  1. Условия развития инфраструктуры: за счет за-стройщиков.

Контактные телефоны для справок: 8-0165-38-47-35, 38-47-60, 38-46-76.

УНН 200112389.

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