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В Мехико построили 200-метровый небоскреб по проекту выходцев из Беларуси. Вот как он выглядит
В Мехико построили небоскреб по проекту американского офиса компании «Воробьев и партнеры», который возглавляет сын Олега Воробьева Арсений. Визуализацию здания можно увидеть на странице бюро в
Небоскреб расположился в деловом районе Санта Фе города Мехико. Здание стало одним из самых высоких в столице Мексики. Как сообщают
Американский офис компании «Воробьев и партнеры» спроектировал десятки зданий, в том числе в Мексике. Белорусский же офис известен такими проектами, как катарский «Сокол», здание «Банка развития» и будущий комплекс на месте «БелЭкспо».
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Здание стало одним из самых высоких в столице Мексики.
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