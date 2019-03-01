|
В Гродно появится уникальный вакуумный экскаватор
02.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
Сроки реализации:18 месяцев 13.10.2018 г. – 12.04.2020 г.
Партнеры: Гродненский городской исполнительный комитет
Водоканал г. Алитус UAB «Dzūkijos vandenys»
ГУКПП «Гродноводоканал»
Ведущий партнер: Администрация самоуправления г. Алитус
Цель: проект направлен на предотвращение экологического ущерба от сбоев в работе канализационной сети или вследствие аварийных ситуаций при обработке осадка трансграничных регионов Литвы и Беларуси, городов Алитус и Гродно.
Этот проект финансируется Европейским союзом.необходимого оборудования для ликвидации аварий или потенциально опасных перебоев на канализационных сетях, информирование граждан об их действиях в случае возникновения аварии.
Общий бюджет проекта: 935 532,38 евро.
В том числе белорусская часть по проекту:
426 486,5 евро (383 837,85 евро – грант; 42 648,65 евро –
софинансирование ГУКПП «Гродноводоканал»)
Вода – один из наиболее важных используемых людьми ресурсов. Река Неман является трансграничной рекой для Беларуси и Литвы. Расположенные в бассейне реки Неман областные центры Алитус и Гродно – потенциальные загрязнители воды и окружающей среды как города с высокой плотностью населения и развитой промышленностью.
Основными мероприятиями в рамках проекта являются: подготовка общего для партнеров плана по предотвращению региональных или местных аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, приобретение
В рамках данного проекта предусмотрена покупка специализированного оборудования – вакуумного экскаватора для производства работ по устранению аварий на сетях канализации.
Для покупки данной техники ГУКПП «Гродноводоканал» провел открытый международный тендер (объявление 27.11.2018), по результатам которого 12.02.2019 был заключен договор на поставку оборудования с компанией UAB «Hidora» (Литва).
В ходе реализации проекта ожидается снижение количества потенциально опасных несчастных случаев и повреждений на канализационных сетях вследствие естественных или искусственных причин в городах Алитус и Гродно, разработка совместного плана по предотвращению региональных или местных аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, повышение информированности населения о действиях при возникновении аварий.
ГУКПП «Гродноводоканал»
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 100
http://www.vodokanal.grodno.by/
УНП 500048000
Справка
В Европейский союз входят 28 государств, которые решили связать воедино свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе за период расширения ЕС (более 50 лет) они создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития, сохраняя при этом культурное разнообразие, терпимость и индивидуальные свободы. Европейский союз стремится делиться своими достижениями и ценностями со странами и народами за пределами ЕС.
Программа «Латвия–Литва–Беларусь» в рамках Европейского инструмента соседства на 2014–2020 годы способствует успешному партнерству организаций из Латвии, Литвы и Беларуси при финансовой поддержке Европейского союза. Стратегическая цель программы заключается в укреплении отношений, повышении потенциала и обмене опытом между людьми и организациями посредством реализации совместных проектов, направленных на повышение общего качества жизни в приграничных регионах. Размер финансирования ЕС для программы составляет 74 миллиона евро.
Бенефициар 2 по проекту: Гродненский городской исполнительный комитет 230023, г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 http://grodno.gov.by
Бенефициар 4 по проекту: ГУКПП «Гродноводоканал» 230005, г Гродно, ул. Дзержинского, 100http://www.vodokanal.grodno.by/
УНП 500048000
Настоящая публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского союза. Содержание публикации является предметом исключительной ответственности ГУКПП «Гродноводоканал» и никоим образом не может отражать официальной позиции Европейского союза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках Программы трансграничного сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь» Европейского инструмента соседства на 2014–2020 годы Европейский союз выделил грант...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)