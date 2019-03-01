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В Гродно появится уникальный вакуумный экскаватор

02.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В рамках Программы трансграничного сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь» Европейского инструмента соседства на 2014–2020 годы Европейский союз выделил грант для ГУКПП «Гродноводоканал» в размере 383 837,85 евро (что в эквиваленте составляет 935 182,54 белорусских рублей) на реализацию проекта «Укрепление сотрудничества государств и создание предпосылок для решения общих экологических вызовов» / «Reinforcement of states' cooperation and creation of prerequisites for solving common environmental challenges» № ENI-LLB-1-141. 

Сроки реализации:18 месяцев 13.10.2018 г. – 12.04.2020 г. 

Партнеры: Гродненский городской исполнительный комитет 
Водоканал г. Алитус UAB «Dzūkijos vandenys» 
ГУКПП «Гродноводоканал» 

Ведущий партнер: Администрация самоуправления г. Алитус 

Цель: проект направлен на предотвращение экологического ущерба от сбоев в работе канализационной сети или вследствие аварийных ситуаций при обработке осадка трансграничных регионов Литвы и Беларуси, городов Алитус и Гродно

Этот проект финансируется Европейским союзом. 
Общий бюджет проекта: 935 532,38 евро. 
В том числе белорусская часть по проекту: 
426 486,5 евро (383 837,85 евро – грант; 42 648,65 евро – 
софинансирование ГУКПП «Гродноводоканал») 

Вода – один из наиболее важных используемых людьми ресурсов. Река Неман является трансграничной рекой для Беларуси и Литвы. Расположенные в бассейне реки Неман областные центры Алитус и Гродно – потенциальные загрязнители воды и окружающей среды как города с высокой плотностью населения и развитой промышленностью. 

В Гродно появится уникальный вакуумный экскаватор


Основными мероприятиями в рамках проекта являются: подготовка общего для партнеров плана по предотвращению региональных или местных аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, приобретение 
необходимого оборудования для ликвидации аварий или потенциально опасных перебоев на канализационных сетях, информирование граждан об их действиях в случае возникновения аварии. 

В рамках данного проекта предусмотрена покупка специализированного оборудования – вакуумного экскаватора для производства работ по устранению аварий на сетях канализации. 

В Гродно появится уникальный вакуумный экскаватор


Для покупки данной техники ГУКПП «Гродноводоканал» провел открытый международный тендер (объявление 27.11.2018), по результатам которого 12.02.2019 был заключен договор на поставку оборудования с компанией UAB «Hidora» (Литва). 

В ходе реализации проекта ожидается снижение количества потенциально опасных несчастных случаев и повреждений на канализационных сетях вследствие естественных или искусственных причин в городах Алитус и Гродно, разработка совместного плана по предотвращению региональных или местных аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, повышение информированности населения о действиях при возникновении аварий. 

ГУКПП «Гродноводоканал» 
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 100 
http://www.vodokanal.grodno.by/ 
УНП 500048000

Справка 
В Европейский союз входят 28 государств, которые решили связать воедино свои знания, ресурсы и судьбы. Вместе за период расширения ЕС (более 50 лет) они создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития, сохраняя при этом культурное разнообразие, терпимость и индивидуальные свободы. Европейский союз стремится делиться своими достижениями и ценностями со странами и народами за пределами ЕС. 

Программа «Латвия–Литва–Беларусь» в рамках Европейского инструмента соседства на 2014–2020 годы способствует успешному партнерству организаций из Латвии, Литвы и Беларуси при финансовой поддержке Европейского союза. Стратегическая цель программы заключается в укреплении отношений, повышении потенциала и обмене опытом между людьми и организациями посредством реализации совместных проектов, направленных на повышение общего качества жизни в приграничных регионах. Размер финансирования ЕС для программы составляет 74 миллиона евро. 

Бенефициар 2 по проекту: Гродненский городской исполнительный комитет 230023, г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 http://grodno.gov.by 

Бенефициар 4 по проекту: ГУКПП «Гродноводоканал» 230005, г Гродно, ул. Дзержинского, 100http://www.vodokanal.grodno.by/ 

УНП 500048000

Настоящая публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского союза. Содержание публикации является предметом исключительной ответственности ГУКПП «Гродноводоканал» и никоим образом не может отражать официальной позиции Европейского союза.
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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В рамках Программы трансграничного сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь» Европейского инструмента соседства на 2014–2020 годы Европейский союз выделил грант...
 
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