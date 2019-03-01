В Гродно появится уникальный вакуумный экскаватор

Вода – один из наиболее важных используемых людьми ресурсов. Река Неман является трансграничной рекой для Беларуси и Литвы. Расположенные в бассейне реки Неман областные центры Алитус и Гродно – потенциальные загрязнители воды и окружающей среды как города с высокой плотностью населения и развитой промышленностью.Основными мероприятиями в рамках проекта являются: подготовка общего для партнеров плана по предотвращению региональных или местных аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, приобретение