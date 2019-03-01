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Большой разговор с Президентом". Важные темы и широкий отклик в обществе (будет дополнено)
02.03.2019 — Разное | Заря над Неманам
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей.
"Все базовые принципы, про которые Президент говорил не один раз, были вновь подтверждены. Мы услышали искренние ответы на очень остро поставленные вопросы. Если все это очень коротко резюмировать: Беларусь - суверенное государство, которое определяет свой вектор развития в соответствии со своими национальными интересами. Беларусь последовательно исполняет те международные договоренности, которые она взяла на себя. Беларусь хочет аналогичного искреннего партнерства в отношениях со своими ближайшими соседями и дальней дугой.
По его словам, очень важный акцент в выступлении главы государства был сделан на фундаментальных вещах, которые отличают философию белорусского народа и его жизнь.
"Это базовые установки, которые основываются на белорусской Конституции, социальный характер государства", - отметил Игорь Марзалюк.
В качестве важнейшего тезиса депутат отметил тему консолидации нации.
"Поиск тех вещей, которые нас объединяют, делают сильной нацией, народом и государством. Акцент политика номер один был сделан именно на эти вещи. Это очень важно и ценно. Это удар и ответ всем тем, кто любит заниматься инсинуациями и фейками, врет о том, чего нет", - заключил Игорь Марзалюк.
Лилия Новицкая, главный редактор ОУИРП «Рэдакцыя газеты «Гродзенская праўда», председатель областной организации Белорусского Союза журналистов:
– Президент во время
«Наши люди привыкли держать удар, мы точно знаем, что сила в справедливости и правде, - сказал Глава государства. – Поэтому встреча с вами – возможность донести ее до народа».
В этом важна роль авторитетных изданий и журналистов, соблюдающих законы профессиональной этики и морали, уважающих свою аудиторию, отметил Президент. Особенное значение это приобретает в связи с ростом так называемых информационных вбросов, фейковых новостей, цель которых взбудоражить аудиторию необъективной, а зачастую и откровенно ложной информацией. Многие такие новости позднее опровергаются, но градус напряжения читательской среде все же создан.
В этой ситуации важно вовремя и в полном объеме доносить до читателя объективную и полную информацию о происходящих событиях, о том, как решаются волнующие людей вопросы, защищаются их интересы – в этом видится и задача региональных СМИ. Только так можно завоевать доверие аудитории. Когда тема освещена всесторонне, когда люди находят на страницах газеты, сетевого издания, экране телевизора ответы на интересующие их вопросы, попытки вбросить фейковую информацию становятся неэффективными. Важна здесь и оперативность информации, доходчивая ее подача, адресованная разным категориям населения. Именно поэтому редакция областной газеты делает ставку на развитие конвергентного средства массовой информации. Мы зарегистрировали наш сайт grodnonews.by как сетевое издание в числе первых в стране, активно используем социальные сети и мессенджеры не только для расширения читательской аудитории, но и для коммуникации с населением.
Это позволяет охватить новую публику, для которой соцсети стали источником получения новостей. Число посетителей сайта и наших подписчиков в сетях постоянно растет.
Вместе с тем в современном мире ситуация требует постоянного продвижения вперед. Возрастающая конкуренция на медийном поле требует мощного роста.
Для повышения эффективности работы в информационном пространстве важно привлечение экспертов, людей, авторитетных в обществе, достигших высокого уровня в своей сфере, чей опыт и мнение укрепляют доверие аудитории к конкретной публикации и средству массовой информации в цело.
«Особую нишу в масс-медиа занимают эксперты. Вы – лидеры мнений. И журналисты, и их целевая аудитория на многие факты и события смотрят, образно говоря, вашими глазами», - сказал Глава государства, обращаясь к присутствовавшему в зале экспертному сообществу. Президент призвал к объективности в оценке информации.
Большой разговор стал еще одним ярким примером того, что Президент глубоко вникает в вопросы, которые волнуют людей и относится к каждому из них с пристальным вниманием. Во время Большого разговора Глава государства поручил тщательно изучить каждый из двух тысяч вопросов, заданных жителями всех регионов Беларуси в ходе акции БЕЛТА
Николай Ватыль, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы кандидат политических наук.
"Именно поэтому этой теме уделяется повышенное внимание. Современные коммуникационные технологии позволяют каждому в режиме реального времени получить любую информацию. Кроме безусловной пользы это несет риски манипуляции общественным мнением. Системно проработанные информационные атаки - один из недобросовестных инструментов международной политики", - отметил Николай Ватыль. По его мнению, в этом направлении важно создание комплексного подхода к формированию информационной политики. Касается это не только организационных механизмов и правовых регулятивов.
"Минимизировать угрозы негативного информационного вброса можно и нужно созданием собственного интересного, актуального, правдивого контента, ориентированного на благо белорусского общества. Причем предоставлять его необходимо не только в национальном, но и в международном информационном поле", - сказал собеседник.
Для этого требуется усиленная работа экспертного сообщества, которое могло бы оперативно разъяснять внутри- и внешнеполитические события и формировать их верное понимание. Для охвата как можно большего количества категорий граждан необходимо использование новых коммуникационных технологий - социальных сетей, блогов и других. Важно и понимание, что для такой деятельности необходимы квалифицированные кадры, способные работать в новых медийных реалиях.
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ заявил о том, что концепция информационной безопасности Беларуси будет пересмотрена на одном из заседаний Совета безопасности. Глава государства отметил, что в мире идет информационная война и Беларусь должна уметь ей противостоять.
Сергей Мазайло, директор телерадиовещательного канала «Гродно Плюс».
– Был разговор, именно разговор. В самом начале Глава государства попросил, давайте говорить, а не просто задавать вопросы. И каких-то запретов или ограничений в темах не было. Поговорили обо всем. И это не какое-то преувеличение. Поднимались вопросы, на которые многие представители СМИ до встречи даже и не думали, что Президент ответит. Причем это, повторюсь, не был монолог, и не пресс-конференция в традиционном смысле этого слова. Многие предложения, озвученные за эти семь с половиной часов живого диалога, Александр Лукашенко поручил своей администрации проработать. А вот часть предложений прямо в зале объяснил, почему нельзя применить в наших реалиях экономики.
Для себя отметил важную тему, которая прошла через весь "Большой разговор" - информационная безопасность. Здесь важны многие факторы: и быстро подать информацию, и главное - правильно. Чтобы главными в белорусской медиа среде стали не так называемые, фейковые новости, а настоящие, проверенные. И это важно для того, что будут знать о нашей стране в мире.
Интернет не имеет границ, не важно где находится автор, где делается сайт, или снимается видео, если продукт интересный его и в России посмотрят, и в Китае. Пока в этом вопросе мы проигрываем и фейковым новостям, и авторам, которые пишут о Беларуси, даже не бывая тут. Но есть положительные примеры, примеры тех же белорусских блоггеров, которые делают продукт для всех, причем это качественный контент, интересный. И здесь нужно не спать традиционным СМИ. Это не значит, что закрыть телевидение, или перестать выпускать бумажную версию газеты, а параллельно развивать интернет-направление. Хорошо, что в Гродненской области редакции СМИ обратили на этот момент внимание не сегодня, и сейчас активно представлены в интернете. Да, стоит признать, что не так быстро отреагировали, когда появилось это новое направление. Но уже сегодня можно увидеть не только фейковую новость, а они увы есть и будут, но и точную информацию с экспертным мнением.
Оперативная реакция на события – залог не только рейтингов СМИ, но и информационной безопасности и имиджа государства. Поэтому зрители и читатели, сопоставив, могут понять, кому доверять, а где пишут не во благо нашей страны, а для собственных рейтингов и обогащения. Но информационную безопасность нужно укреплять. Это не только республиканские или местные СМИ, это и интернет-ресурсы, все вместе, но во благо республики.
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Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей.
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