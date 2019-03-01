"Поиск тех вещей, которые нас объединяют, делают сильной нацией, народом и государством. Акцент политика номер один был сделан именно на эти вещи. Это очень важно и ценно. Это удар и ответ всем тем, кто любит заниматься инсинуациями и фейками, врет о том, чего нет", - заключил Игорь Марзалюк.

По его словам, очень важный акцент в выступлении главы государства был сделан на фундаментальных вещах, которые отличают философию белорусского народа и его жизнь.

"Все базовые принципы, про которые Президент говорил не один раз, были вновь подтверждены. Мы услышали искренние ответы на очень остро поставленные вопросы. Если все это очень коротко резюмировать: Беларусь - суверенное государство, которое определяет свой вектор развития в соответствии со своими национальными интересами. Беларусь последовательно исполняет те международные договоренности, которые она взяла на себя. Беларусь хочет аналогичного искреннего партнерства в отношениях со своими ближайшими соседями и дальней дугой.- это добросовестность исполнения тех обязательств, которые одна страна берет перед другой", - сказал депутат.

Большой разговор стал еще одним ярким примером того, что Президент глубоко вникает в вопросы, которые волнуют людей и относится к каждому из них с пристальным вниманием. Во время Большого разговора Глава государства поручил тщательно изучить каждый из двух тысяч вопросов, заданных жителями всех регионов Беларуси в ходе акции БЕЛТАПо ряду вопросов, прозвучавших в зале из уст журналистов и экспертов в различных сферах, сразу же даны конкретные поручения. В каждой сфере, волнующей простых граждан нашей страны, эти вопросы будут рассмотрены, а ход их решения находится под строгим контролем. Такая прямая связь с населением одна из важных составляющих встреч с представителями общественности.

«Особую нишу в масс-медиа занимают эксперты. Вы – лидеры мнений. И журналисты, и их целевая аудитория на многие факты и события смотрят, образно говоря, вашими глазами», - сказал Глава государства, обращаясь к присутствовавшему в зале экспертному сообществу. Президент призвал к объективности в оценке информации.

Для повышения эффективности работы в информационном пространстве важно привлечение экспертов, людей, авторитетных в обществе, достигших высокого уровня в своей сфере, чей опыт и мнение укрепляют доверие аудитории к конкретной публикации и средству массовой информации в цело.

В этой ситуации важно вовремя и в полном объеме доносить до читателя объективную и полную информацию о происходящих событиях, о том, как решаются волнующие людей вопросы, защищаются их интересы – в этом видится и задача региональных СМИ. Только так можно завоевать доверие аудитории. Когда тема освещена всесторонне, когда люди находят на страницах газеты, сетевого издания, экране телевизора ответы на интересующие их вопросы, попытки вбросить фейковую информацию становятся неэффективными. Важна здесь и оперативность информации, доходчивая ее подача, адресованная разным категориям населения. Именно поэтому редакция областной газеты делает ставку на развитие конвергентного средства массовой информации. Мы зарегистрировали наш сайт grodnonews.by как сетевое издание в числе первых в стране, активно используем социальные сети и мессенджеры не только для расширения читательской аудитории, но и для коммуникации с населением.

«Наши люди привыкли держать удар, мы точно знаем, что сила в справедливости и правде, - сказал Глава государства. – Поэтому встреча с вами – возможность донести ее до народа».

Николай Ватыль, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы кандидат политических наук.

"Именно поэтому этой теме уделяется повышенное внимание. Современные коммуникационные технологии позволяют каждому в режиме реального времени получить любую информацию. Кроме безусловной пользы это несет риски манипуляции общественным мнением. Системно проработанные информационные атаки - один из недобросовестных инструментов международной политики", - отметил Николай Ватыль. По его мнению, в этом направлении важно создание комплексного подхода к формированию информационной политики. Касается это не только организационных механизмов и правовых регулятивов.

"Минимизировать угрозы негативного информационного вброса можно и нужно созданием собственного интересного, актуального, правдивого контента, ориентированного на благо белорусского общества. Причем предоставлять его необходимо не только в национальном, но и в международном информационном поле", - сказал собеседник.





Для этого требуется усиленная работа экспертного сообщества, которое могло бы оперативно разъяснять внутри- и внешнеполитические события и формировать их верное понимание. Для охвата как можно большего количества категорий граждан необходимо использование новых коммуникационных технологий - социальных сетей, блогов и других. Важно и понимание, что для такой деятельности необходимы квалифицированные кадры, способные работать в новых медийных реалиях.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ заявил о том, что концепция информационной безопасности Беларуси будет пересмотрена на одном из заседаний Совета безопасности. Глава государства отметил, что в мире идет информационная война и Беларусь должна уметь ей противостоять.