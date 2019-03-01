Владимир Кравцов: «На Гродненщине в 2019 году в 40 населенных пунктах установят системы очистки воды и отремонтируют 210 километров местных дорог». Субботнюю прямую линию провел председатель облисполкома

Прямую телефонную линию с жителями Гродненщины провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.

ремонта и строительства дорог. Поступившие обращения, в основном носили сезонный характер. Большинство касалось сферы работы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства придомовых территорий,

– Вопросы ремонта дорожного полотна, устранения выбоин и ям на главных и второстепенных дорогах наиболее актуальны для весенней поры. Уже сейчас ведутся активные работы по ремонту главных магистралей области, не остаются без внимания и дороги местного назначения. В этом году планируется отремонтировать 210 километров дорог, а также несколько десятков мостовых сооружений. Средства на эти работы заложены в бюджете. Кроме того, на ремонт будут направлены средства транспортного налога, так называемого дорожного сбора, на эти цели открыта и льготная кредитная линия в Банке развития, – сказал Владимир Кравцов.

В области серьезное внимание уделяется ремонту жилищного фонда. Работа ведется системно и планомерно. Оперативно в СМИ размещается информация о графиках и планах капитального и текущего ремонта, и каждый житель региона может узнать точную и достоверную информацию по данной теме.

– Важной составляющей системы жизнеобеспечения населения является водоснабжение и качество воды. Раньше эти вопросы регулярно поднимались во время приемов граждан и прямых линий. В этом направлении второй год в области реализуется большая программа. На протяжении текущего года в более чем в 40 населенных пунктах области будут установлены системы очистки воды, – отметил Владимир Кравцов.

По ряду вопросов, которые поднимали гродненцы, Владимир Кравцов дал конкретные поручения. Решение некоторых взято на контроль.

Например, на прямую линию к председателю облисполкома обратилась медсестра из Гродно . Женщина вместе с семьей проживает в одном из ведомственных общежитий. Сейчас гродненка находится в отпуске по уходу за ребенком. Некоторое время назад семью в связи с запланированным ремонтом общежития попросили съехать. Владимир Кравцов поручил городским властям разобраться в ситуации и помочь семье, предложив им оптимальные варианты решения ситуации.





Председатель облисполкома дал ответы еще на целый ряд вопросов. Консультации и разъяснения граждане получили также от дежуривших на прямой телефонной линии специалистов областных служб.