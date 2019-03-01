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Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 3 марта

02.03.2019 15:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 3 марта
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Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 3 марта Почему различаются прогнозы погоды на разных сайтах?
В воскресенье, 3 марта, ночью ожидается облачная с прояснениями погода, днем облачно. По северу, а днем и по западной половине Беларуси - кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем по западу с дождем). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный до порывистого, днем местами его порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов ниже нуля, по востоку в отдельных районах - 9-12 градусов мороза. Днем будет от 0 до 6 градусов тепла, по юго-западу воздух прогреется до 8 градусов.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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