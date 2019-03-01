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Три дня за решеткой: законна ли новая-старая практика силовиков?

02.03.2019 14:35 — Разное | Партизан  
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Акция «Свободу политзаключенным», которая прошла 26 февраля в Минске на Октябрьской площади, закончилась задержанием пятерых ее участников.


Павел Сапелко возле суда Московского района. Фото: ПЦ "Весна"

Вопреки всеобщему ожиданию, активистов не осудили на следующий день после акции, как это часто бывает, а оставили в изоляторе на ул. Окрестина. Законно ли такое длительное административное задержание и «оттягивание» суда? Ситуацию прокомментировал юрист Правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко.
"Во-первых, следует подчеркнуть, что активистов задержали за осуществление одного из основных прав человека, а именно права на свободное выражения мнения. Во-вторых, необоснованно длительным задержанием без направления административного дела в суд нарушается национальное законодательство.

Сотрудники милиции, очевидно, считают свои действия законными. Действительно, на срок свыше трех часов, но не более чем на семьдесят два часа может быть задержано физическое лицо, если ему вменяется в вину совершение административного правонарушения, за которое в качестве административного взыскания предусмотрен административный арест (тут тот самый случай). Однако не учитывается то, в каких целях применяется административное задержание".

Павел Сапелко перечислил эти цели:

- пресечение противоправной деятельности;

- составление протокола об административном правонарушении, если составление его на месте выявления (совершения) административного правонарушения не представляется возможным;

- установление личности;

- обеспечение участия при рассмотрении дела об административном правонарушении;

- пресечение сокрытия или уничтожения доказательств;

- обеспечение исполнения административного взыскания в виде административного ареста или депортации.

Павел Сапелко подчеркнул, что такое длительное задержание активистов не соответствует ни одной из перечисленных целей. А это значит, что такое задержание – не что иное, как средство причинения физических и моральных страданий, и сделано это для того, чтобы затруднить осуществление защиты.

Напомним, что 26 февраля в 18 часов на Октябрьскую площадь в Минске вышли 10 человек в поддержку белорусских политзаключенных. Перед началом несанкционированной акции возле своего дома был задержан сопредседатель БХД Павел Северинец. После акции задержали Ольгу Николайчик и Артема Черняка. На следующий день был задержан Леонид Кулаков, а 28 февраля задержали Майю Наумову. Однако суды над активистами не состоялись ни 27-го, ни 28-го февраля. По последней информации, 1 марта задержанных увезли с изолятора на Окрестина, вероятно на суд.


 
Теги: Минск
 
 
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Акция «Свободу политзаключенным», которая прошла 26 февраля в Минске на Октябрьской площади, закончилась задержанием пятерых ее участников.
 
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