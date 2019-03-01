Янукович и Ко: как им живется в России через пять лет после Евромайдана

пишет Собеседник. Бегство президента стало победным аккордом Евромайдана. Вместе с Януковичем в Россию перебрались не только его родственники, но и некоторые близкие ему бизнесмены,Собеседник.





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13 лет лишения свободы – к такому сроку суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».





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Теперь эти бизнесмены вместе с семьей экс-главы государства осваивают новые для себя рынки. Впрочем, и оставшимся на Украине крупным предпринимателям конфликты из-за Крыма и Донбасса вести дела на территории «агрессора» мешают не всегда.





Янукович в долгу





В семье бывшего президента за бизнес ответственен его старший сын. На имя Александра Януковича записано ООО «Арсенал Инвест» в Санкт-Петербурге. Вероятнее всего, через инвестиции в девелопмент «спасалась» часть выведенных с Украины финансов. На начальном этапе в компанию было вложено 311 млн руб.





В Петербурге зарегистрирована не только фирма Януковича-младшего, но и, судя по его ИНН, он сам. И если Украина пока безуспешно пытается вернуть выведенные Виктором Януковичем через иностранные счета коррупционные 400 млн $, то российские налоговики взыскивают с его сына всего лишь 4 тыс. 170 рублей. Столько, выяснил «Собеседник», он задолжал по налогу на доходы физлиц.





Сам Янукович-старший после своего бегства поселился в коттеджном поселке на Рублевке. Правда, он утверждает, что живет в Ростове-на-Дону, где давал свою знаменитую пресс-конференцию.





Если поверить в версию украинских журналистов о вывезенных экс-президентом из своей резиденции на грузовиках 2 млрд $, то их хватило бы бюджету всего Ростова почти на четыре года. Но даже если Янукович до сих пор не расстается с наличными, они вместе с ним находятся под надежной охраной: его безопасность, согласно специальному указу Владимира Путина, обеспечивает ФСО.





Все в гости к нам





Бизнес-интересы в России имеют не только бывший и действующий президенты Украины, но и, возможно, следующий.





Петр Порошенко известен своей фабрикой «Рошен» в Липецкой области. Однако ему может принадлежать еще и липецкое предприятие по выращиванию зерна «Лакигрейн», сообщал украинский телеканал «1+1». «Собеседник» проверил: фирма «Лакигрейн» (а вместе с ней и крахмальный завод) действительно контролировалась через связанный с Порошенко офшор Chartomena Limited, но лишь до декабря 2016 года. Сейчас бизнес оформлен на российских граждан.





Соперник Порошенко на грядущих выборах, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский тоже, как показало расследование «Радио Свобода», зарабатывает и платит налоги в России. Он совладелец кипрской Green Family LTD, которой принадлежат российские киностудии «Грин-фильм», «Вайсберг Пикчерс» и «Платинумфильм».





Снимаемые ими фильмы покупаются и госканалами, узнал «Собеседник». К примеру, «Мышеловка на три персоны», который демонстрировался ТВЦ. Согласно сайту госзакупок, он обошелся в 15 млн руб. Покупались права на показ ленты у ООО «Студия Телемастер», совместно с которой «Грин-фильм» работал над картиной.





«У Кати радость: ее любимый муж Валик, он же профессор Кряквин, вернулся из длительной экспедиции. Но эта радость омрачается ужасным событием – вскоре Валика обвиняют в убийстве вредной старушки-соседки» – такая завязка у детектива, снятого студией, не исключено, будущего президента Украины.





Беглецы в погоне за деньгами





Люди, признанные на Украине преступниками, в России свободно открывают фирмы и обзаводятся дорогой недвижимостью. «Собеседник» уже писал о том, как бывший украинский премьер Николай Азаров купил имение в подмосковном коттеджном поселке «Монолит». Оно было приобретено на имя Эдуарда Фатхулина, свата беглого политика. Он же владеет долей в авиастроительной корпорации «АСА-Аэродизайн».





Сейчас Фатхуллин, как следует из ЕГРЮЛ, является основным владельцем топливной компании «Смарт Гас Стейшн», а в 2017-м возглавил дачный кооператив «Чехово» в Крыму. Он располагается в Ялте, на самом берегу моря.





Занялась бизнесом и Азарова Лилия Эдуардовна. Так зовут невестку экс-премьера. Она в сентябре 2018-го приобрела подмосковную строительную компанию «Равенна». Ее предыдущий владелец – массовый учредитель Юрий Денисов, чьи фирмы ответственны за множество долгостроев и сталкивались с протестами обманутых дольщиков.





Сбежал в Россию после Майдана и близкий к семье Януковича олигарх Сергей Курченко. Его компания «Газ-Альянс» в прошлом году, сообщал РБК, стала единственным поставщиком угля из ДНР и ЛНР. Ранее с Курченко конфликтовал убитый глава ДНР Александр Захарченко.





Живет Курченко, разумеется, на Рублевке, а офис имеет в «Москва-Сити». Согласно последней отчетности «Газ-Альянса», его годовая выручка составила 47 млрд руб.





Бывший украинский министр обороны Павел Лебедев после бегства открыл бизнес в Севастополе. Это, в частности, отель Aquamarine Resort & SPA. На его супругу Светлану оформлено 10 фирм, выяснил «Собеседник»: в основном строительных и аграрных. Но есть и ресторанная: ООО «Сервис-Крым» на улице Адмирала Октябрьского. По этому адресу работает кафе быстрого питания McMeals. Оно копирует стиль и меню «Макдоналдсов», которые закрылись в Крыму из-за санкций. Только цены в фальшивом фастфуде дороже. Один бигмак обходится севастопольцам в 200 рублей, а в оригинальной сети в Москве он стоит 130 руб.





Кстати





Украинская прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего министра доходов и сборов страны Александра Клименко. Он обвиняется в создании преступной группы и отмывании денег, полученных преступным путем. Клименко также фигурирует в деле о махинациях с НДС. Сумма ущерба государственному бюджету оценивается в 6 млрд гривен (15,5 млрд рублей).



