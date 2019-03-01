Алексей Янукевич: Лукашенко хочет занять нишу единственного защитника независимости

- Он чувствует, что народ действительно положительно относится к независимости и он стремится настоящих защитников независимости как бы отодвинуть, ограничить возможности для их деятельности. А самому выглядеть таким защитником независимости, при этом не рискуя разозлить Кремль и не заставить как-то более активно действовать против самого Александра Лукашенко, – заявил Янукевич в интервью