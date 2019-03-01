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"Беллегпром" хочет оградить внутренний рынок от импорта

02.03.2019 14:11 — Разное | Партизан  
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Правительство ожидает от концерна "Беллегпром" взвешенных предложений по защите внутреннего рынка, заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

Предприятия, входящие в состав концерна, констатировали, что в Беларусь все больше поставляется импортных товаров легкой промышленности. Руководители этих предприятий заявили вице-премьеру, что это негативная тенденция.

"Рост импорта потребительских товаров – за счет прироста объемов импорта в 2018 году по крупным торговым сетям, интернет-магазинам и секонд-хенду", – цитирует БелТА представителей "Беллегпрома".

Поэтому руководство белорусских предприятий легкой промышленности не нашло ничего лучше, как попросить правительство защитить внутренний рынок от импорта.

В последние годы на белорусский рынок пришли известные мировые бренды, входящие в состав такого гиганта, как Inditex. В этом году был анонсирован приход еще такой популярной марки, как H&M.

Очевидно, что белорусские государственные предприятия в условиях нарастающей конкуренции решили обратиться к старому доброму проверенному протекционизму.

Правда, белорусские потребители, которые раньше ездили в соседние страны, чтобы купить себе одежду по вкусу, все больше делают выбор в пользу торговых центров белорусской столицы.

В том случае если белорусское правительство начнет ограничивать торговые сети в работе с иностранными производителями, потребитель, вероятнее всего, снова начнет "голосовать ногами".



 
 
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Правительство ожидает от концерна "Беллегпром" взвешенных предложений по защите внутреннего рынка, заявил заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.
 
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