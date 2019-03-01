Белорусы смогут бесплатно отправить открытки к 8 марта

Акция состоится 5 марта в ряде отделений почтовой связи Минска , областных и районных центров. В этот день клиенты «Белпочты» смогут купить почтовые карточки, подписать их и бесплатно отправить поздравления по всей стране.

«8 Марта каждой представительнице прекрасного пола будет приятно получить открытку с теплыми словами. Ведь такие послания ценны тем, что даже спустя годы праздничная почтовая карточка по-прежнему будет напоминать о радостных моментах», - уверены в «Белпочте».



