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Белорусы смогут бесплатно отправить открытки к 8 марта
В канун 8 марта «Белпочта»
Акция состоится 5 марта в ряде отделений почтовой связи Минска, областных и районных центров. В этот день клиенты «Белпочты» смогут купить почтовые карточки, подписать их и бесплатно отправить поздравления по всей стране.
«8 Марта каждой представительнице прекрасного пола будет приятно получить открытку с теплыми словами. Ведь такие послания ценны тем, что даже спустя годы праздничная почтовая карточка по-прежнему будет напоминать о радостных моментах», - уверены в «Белпочте».
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В канун 8 марта «Белпочта» проведет акцию «Весенний комплимент»: в некоторых отделениях почтовой связи можно будет бесплатно отправить поздравительные открытки.
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