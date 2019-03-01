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В работе пункта пропуска «Мядининкай» произошел сбой
Литовская сторона проинформировала о сбое программного обеспечения системы таможенного оформления в пункте пропуска «Мядининкай», сопредельном белорусскому «Каменному Логу»,
Из-за случившегося утром 2 марта сбоя литовская таможенная служба вручную оформляет грузовики. Пропускная способность погранперехода «Каменный Лог – Мядининкай» снизилась как минимум в два раза. Это просят учесть выезжающих в Литву граждан и перевозчиков. Им предлагают следовать через пункты пропуска «Котловка», «Бенякони», а также «Лоша» (последний только для легковых машин).
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Литовская сторона проинформировала о сбое программного обеспечения системы таможенного оформления в пункте пропуска «Мядининкай», сопредельном белорусскому...
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