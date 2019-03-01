В работе пункта пропуска «Мядининкай» произошел сбой

Из-за случившегося утром 2 марта сбоя литовская таможенная служба вручную оформляет грузовики. Пропускная способность погранперехода «Каменный Лог – Мядининкай» снизилась как минимум в два раза. Это просят учесть выезжающих в Литву граждан и перевозчиков. Им предлагают следовать через пункты пропуска «Котловка», «Бенякони», а также «Лоша» (последний только для легковых машин).



