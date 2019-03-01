Антон Кушнир стал пятым на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу

В финале олимпийский чемпион Сочи в этой дисциплине получил от арбитров 99,09 балла. Победителем стал 19-летний атлет из Китая Сун Жай Ксу — 126,11 балла. Второе место у его соотечественника Вана Синь Ди — 125,22 балла, а бронзовая награда соревнований у американца Эрика Лафграна — 123,45 балла.





В текущем сезоне Кубка мира для белоруса Антона Кушнира самым успешным стал этап Кубка мира в спорткомплексе «Раубичи», где он занял второе место.





В соревнованиях среди женщин белоруска Снежана Дребенкова — 20-я. Лидеры сборной Беларуси Анна Гуськова, Алла Цупер участия в соревнованиях не принимали.



