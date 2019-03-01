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Антон Кушнир стал пятым на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу

02.03.2019 13:25 — Разное | Партизан  
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Белорус Антон Кушнир стал пятым на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике, который проходит в Китае, сообщает БЕЛТА.

В финале олимпийский чемпион Сочи в этой дисциплине получил от арбитров 99,09 балла. Победителем стал 19-летний атлет из Китая Сун Жай Ксу — 126,11 балла. Второе место у его соотечественника Вана Синь Ди — 125,22 балла, а бронзовая награда соревнований у американца Эрика Лафграна — 123,45 балла.

В текущем сезоне Кубка мира для белоруса Антона Кушнира самым успешным стал этап Кубка мира в спорткомплексе «Раубичи», где он занял второе место.

В соревнованиях среди женщин белоруска Снежана Дребенкова — 20-я. Лидеры сборной Беларуси Анна Гуськова, Алла Цупер участия в соревнованиях не принимали.


 
 
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Белорус Антон Кушнир стал пятым на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике, который проходит в Китае, сообщает БЕЛТА.
 
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