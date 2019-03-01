Гений чужих карманов. 12-летний карманник-«вундеркинд» получил срок в специнтернате

Так решалась судьба одного из учеников этой школы. Отроку всего двенадцать лет, но «послужной» список у него такой, что не каждый рецидивист может похвастать. Так была поставлена точка в долгой и безуспешной борьбе педагогов и членов комиссии по делам несовершеннолетних Столинского райисполкома за то, чтоб наставить подростка на правильный законопослушный путь, пишет vb.by/

Дело в том, что парень - ловкий и удачливый вор. Причем не разменивается на то, чтоб таскать из супермаркетов жевательную резинку и леденцы. Органы опеки взяли мальчика в зону своего внимания еще в июне 2016 года, когда ему едва исполнилось десять. Профилактическая работа результатов не принесла. Да и какие разговоры могут подействовать на этакого криминального вундеркинда, который за один воровской сеанс добыл как-то почти две тысячи рублей. Растет подросток в неполной семье и, откровенно говоря, мать свою ни во что не ставит.

Вот лишь несколько эпизодов «многотрудной» деятельности мальчика. Еще в 2017 году он в перерывах между уроками в родной школе прибарахлился одеждой другого ученика той же школы. И так ловко, что не сразу и спохватились. Но особенно активно тренировал мальчик свои шаловливые ручки в минувшем году. Словно маньяк, раз в месяц выходил на дело и с пустыми руками не уходил. Например, летом 2018 года через незакрытую дверь проник в жилой дом и, оставшись незамеченным, украл из кошелька 1800 рублей.

В сентябре украл мобильный телефон, в октябре - дорожный велосипед.

В ноябре решил сходить в общественную баню. Не то чтоб хотелось помыться, а вот деньгами из чужих брюк мирно моющегося гражданина разжился. Конечно, свою роль в удачливости юного вора играет его возраст. С высоты своего роста и возраста взрослые люди часто не принимают всерьез шустрого парнишку со школьным рюкзачком за плечами.

Так как меры воспитательного характера и штрафы, налагаемые на мать подростка, положительного результата не дали, встал вопрос, что делать с неугомонным искателем. Уголовная ответственность за подобные преступления предусмотрена в Республике Беларусь с 14 лет, поэтому до воспитательной колонии «малолетки» ему еще расти два года. Но никто уже не может дать гарантии, что два года увещеваний и взываний к совести дадут какой-нибудь результат. В итоге суд принял решение - направить ученика в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на один год. В просторечии данное учреждение называется специнтернат. Есть такое заведение в городе Могилеве.

О том, что там совсем не сахар, рассказывают те сограждане, кому довелось там побывать. По большому счету, несовершеннолетние там живут в условиях неволи. И, как во всех подобных местах, человек находится под действием двойного прессинга. Учебный процесс контролируют педагоги и воспитатели, иногда исходя из принципа коллективной ответственности. То есть твои «единицы» могут стать причиной того, что весь класс будет лишен какого-нибудь маленького интернатовского удовольствия.





И со стороны одноклассников возникнут вопросы к нерадивому ученику. И с воровством там придется завязать. Ведь воровать надо будет у товарищей по нарам, а это «крысятничество», один из самых караемых «косяков». Ну, во всяком случае, город от неугомонного расхитителя чужой собственности отдохнет.