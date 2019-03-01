Видеокамеры, турникет и тревожная кнопка: как в брестском лицее организована безопасность

На входе в лицей № 1 имени А.С. Пушкина приветливо встречает вахтер, интересуется, кто мы и зачем пожаловали. Узнав о целях визита, женщина пропускает нас через турникет и лично провожает к пункту назначения. После трагических событий в Столбцах, когда ученик одной из школ напал на учителя и одноклассников с ножом, вопрос защищенности детей в стенах учебных учреждений стал самым обсуждаемым в родительской среде. Лицей в Бресте – один из тех положительных примеров, где уже несколько лет работает целый комплекс мер безопасности.



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Лицей не превратился в режимный объект. Вовсе нет, школьников не обыскивают с металлодетектором, не снимают отпечатки пальцев. Контролировать на должном уровне поток посетителей помогает система видеонаблюдения в здании и на прилегающей территории, турникет на входе и кнопка мгновенного вызова милиции.



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– Как только в городе появились системы видеонаблюдения и это стало актуальным для учреждений образования, мы установили камеры и у себя, – рассказывает Zarya.by директор лицея Ольга Гончаренко. – Поначалу такая необходимость возникла после реконструкции школьного стадиона, поскольку поиграть сюда приходят подростки со всего района. Но, устанавливая внешнее видеонаблюдение, не ушли мы и от внутреннего. Вслед за стадионом оборудовали камерами первый этаж – входную группу и холл. Это очень удобно, у нас тогда еще турникетов не было, но можно было зафиксировать на видео все приходы и уходы. В принципе, у нас никогда не возникало проблем с тем, чтобы в учреждение попал кто-то незамеченным. Напротив входа всегда есть дежурный, посетители регистрируются в журнале. Во время уроков хождение по этажам запрещено, родителям предлагают подождать в холле. Для этих целей там оборудованы сиденья. Когда прозвенит звонок, гостя либо провожают в класс, либо педагог сам выходит к нему.

Чуть позже камеры установили на 2 и 3 этажах. Для начала – в спортзалах, чтобы исключить спорные моменты в случаях детского травматизма. Слава богу, таковых пока не было, но в случае чего, говорят в лицее, запись поможет воспроизвести события посекундно и разобраться в ситуации.



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Система контроля и управления доступом, в простонародье – турникет, появилась около трех лет назад. Лицей в числе прочих учреждений образования стал участником пилотного проекта компании «ИнфоПост», которая предложила протестировать оборудование, позволяющее организовать качественный пропускной режим и предотвратить проникновение на территорию школ посторонних.

– Мы тогда провели большое собрание с родительской общественностью, – вспоминает Ольга Николаевна, – посоветовались, взвесили все «за» и «против» и пришли к единому решению, что это дело нужное. Прежде всего потому, что система фиксирует время прихода и ухода ребенка. Чтобы миновать турникет, он обязан приложить к устройству индивидуальную карточку, где, кроме фотографии, указаны его личные данные. О каждой такой попытке система уведомляет родителей с помощью СМС. Иными словами, когда учащийся прикладывает карту к турникету, на телефон мамы либо папы приходит сообщение. Таким образом, они будут в курсе, во сколько ребенок зашел в лицей, что он нормально доехал к месту учебы, во сколько отправился домой и как скоро его ожидать. Были случаи, когда просто не зафиксировался приход ребенка, родители подняли тревогу и обнаружили подростка дома. Он себя плохо чувствовал и даже не смог позвонить родителям.

Со временем разработчики проекта усовершенствовали услугу оповещения. Отныне контролировать школьную посещаемость своего чада можно также с помощью мобильного приложения «ИнфоПостШкола». Его пользователям гарантирован доступ ко всей истории проходов ребенка через турникет, скажем, за месяц или за год. В памяти системы также хранятся аналогичные сведения о всех сотрудниках лицея.



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Ситуаций, когда лицеисты могут пройти через турникет без использования карты доступа, лишь две: пожар или урок физкультуры. В случае любого ЧП система отключается, обеспечивая ребятам и педагогам абсолютную свободу перемещений.

– А когда время года позволяет заниматься физической культурой на свежем воздухе, мы разрешаем нашим подопечным проходить без карточки, – поясняет собеседница. – Только на урок и с урока, вместе с учителем. Чтобы родители, которые получают СМС-отчеты, не терялись в догадках: куда же ребенок вышел и вернулся через 45 минут.

К слову, во время учебного процесса здесь действует негласное табу: на улицу ни шагу. За исключением тех случаев, когда возникает необходимость, например, оплатить дополнительные занятия в отделении почты поблизости.

– Кстати, все, чем можно перекусить, есть в буфете, – говорит директор. – И не только это, даже тетрадки и ручки стараемся предусмотреть, чтобы поводов сбегать на улицу становилось меньше.



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Тревожные кнопки, считает Ольга Гончаренко, тоже необходимость, продиктованная временем. Оно стремительно меняется, и лицей старается шагать в ногу.

– Несмотря на то, что тревожными кнопками еще не приходилось пользоваться, с ними чувствуем себя как-то спокойнее, – говорит директор. – В целом мы ни разу не пожалели ни о видеокамерах, ни о пропускной системе. Она себя оправдывает. Да и человек, видя на входе в лицей предупреждение о том, что здание оборудовано камерами и есть кнопка мгновенного вызова милиции, возможно, 20 раз подумает, прежде чем что-то сделать. Никогда не знаешь, как оно в жизни может сложиться. Вот, например, Столбцы. Кто бы мог предположить, что ребенок, который столько лет отучился в твоей школе, может вот так… Не характерный ребенок, на которого бы и не подумал. Не знаешь, что у него в душе. И возраст такой опасный. Мы все эти годы с таким возрастом работаем. Поэтому и психологическая служба четко знает свои обязанности. В первую очередь это безопасность ребенка. За нее мы боремся каждый день, на каждом уроке.



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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Юрий Просмыцкий, начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома:

– В настоящее время турникеты имеют 8 учреждений общего среднего образования Бреста. Это школы №№ 13, 16, 23, 24, 26, 37, гимназия № 4 и лицей № 1. Системами видеонаблюдения оборудованы 568 объектов образования области.

Оснащение учреждений образования техническими средствами позволит поднять вопрос обеспечения безопасного пребывания детей в них на качественно новый уровень. Главным управлением по образованию Брестского облисполкома во взаимодействии с территориальными подразделениями Департамента охраны определен алгоритм действий по плановому оснащению тревожными кнопками учреждений образования. Перед руководителями местных органов власти, отделов по образованию горрайисполкомов, администраций районов Бреста, учреждений образования всех типов поручениями Совета Министров Республики Беларусь, Брестского областного исполнительного комитета поставлена задача обеспечения подключения всех учреждений, находящихся в зоне выезда территориальных подразделений Департамента охраны кнопками тревожной сигнализации.



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