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В мыслях о времени после себя

Консервация идеологии

Перечисление обид без планов на будущее

Лукашенко вчера не сказал почти ничего нового. Добрые процентов 30 его речи дословно повторяли ответы на эти же вопросы с прошлых общений с народом или его отобранными представителями. Вообще, чувствовалось, что разговоры о политике и экономике президента немного тяготят. Опять Россия, опять мова, опять Романчук с его «оголтелой шоковой терапией». Оживлялся президент всего несколько раз — например, когда его спрашивали про хоккей.Всю политику в заявлениях Лукашенко можно разделить на три части: новая Конституция, старая идеология и как будем жить с Россией.Ответ про подготовку новой Конституции — единственный сюрприз за вчера. Это вполне мог быть экспромт — Лукашенко переспрашивал у своих подчиненных, подготовлено ли что-то по теме, а то он не следил. Не задай вопрос глава офиса «Радио Свобода», мы бы об этих планах и не узнали. Но вышло как вышло — после 10 месяцев молчания на эту тему президент вернулся к теме правок в Конституцию.Ее обсуждали в связи с вопросом, кому и как Лукашенко планирует передать власть после своего ухода. Президент пообещал не сидеть на своем посту до смерти и не сажать после себя на трон сыновей. Это подразумевало, что он сам подготовит страну к переменам.Сроки транзита, конечно, не оговаривались. Не думаю, что Лукашенко ставит себе дедлайны. Но траектория начинает просматриваться. Президент уже несколько лет обдумывает и вчера повторил поручение Конституционному суду — предложить ему версию нового Основного закона страны, где будут перераспределены полномочия между ветвями власти и, возможно, изменена избирательная система.Впервые Лукашенко оговорил сроки изменений — после президентских выборов, но в течение пяти лет. То есть — между 2020 и 2023 годами. Это не значит, что оно обязательно так и будет. Придет в страну новый кризис — и проекты новых конституций снова лягут в стол до лучших времен.Не означает это и что Лукашенко начнет паковать чемоданы, как только введет в действие новую Конституцию. Она для него скорее — часть политического наследства для потомков. Документ, по которому он однажды передаст власть выбранному им же человеку, органу или партии.В любом случае, если президент и вправду настроен создать новую Конституцию в следующие пять лет, за этим важно следить. Этот документ очертит контуры того, как в Беларуси сменится власть. По крайней мере, если это пройдет по ее плану.Ошиблись те, кто надеялся, что после относительно либерального подхода ко Дню Воли в прошлом году власть продолжит белорусизацию. Отгуляли столетие с размахом — теперь обратно на Бангалор, в парк для выгула собак, нечего на святой стадион «Динамо» покушаться, по сути сказал Лукашенко.Он мягко и не очень осаживал всех, кто намекал, что властям стоит развивать белорусскую идентичность, переводить законы на белорусский язык и расширять образование на нем же.Игры в белорусизацию президенту мало интересны, эта тема ему не «болит». Щемить низовые национальные инициативы власть, как делала когда-то, не начнет, но и сама активно включаться в этот процесс не будет.Лукашенко может использовать эту тему лишь, чтобы демонстрировать России, что в Беларуси возрос запрос на национальную повестку и поэтому продвижение идей «русского мира» наткнется на сопротивление части народа. А власть, соответственно, должна это учитывать и поэтому не надо ее пинать за белорусскоязычные вывески на вокзале. Собственно, ровно это президент и сделал, когда обратил внимание российского журналиста на вопросы экс-депутата Трусова о белорусском языке: мол, посмотри, какие у нас темы людей волнуют.В то же время, Лукашенко отфутболил пас пророссийского политолога, который предложил ему проводить «Бессмертный полк». У нас своя акция «Беларусь помнит», она была давно, а российскую пусть россияне проводят, ответил президент.Оба идеологических вагона — национально-белорусский и пророссийский — чужды Лукашенко, он не хочет в них садиться. Ничего сущностного, кроме этих двух проектов, ни он, ни его идеологическая вертикаль придумать не смогли, в чем президент несколько раз вчера и признался.В идеологах Лукашенко был открыто разочарован, никакие предложения по активизации этой вертикали или проекты национальной идеи из зала его не вдохновили. Вообще, идеология как институт сегодняшнего режима консервируется и атрофируется, и, похоже, продолжит это делать, пока кто-то однажды не отправит последних бойцов этого фронта на биржу труда.Если судить о «Большом разговоре» лишь по заголовкам в российских СМИ, то покажется, что Лукашенко семь часов давал отлуп России, а в перерыве согласился на единую валюту. На самом деле, он лишь повторил все белорусские претензии и свои прежние позиции.Президент попенял России на наезды со стороны ее «СМИ нетрадиционной ориентации», отказ вещать белорусский телеканал у себя, отказ бесплатно перевооружать белорусскую армию, высокие ставки по кредитам, барьеры для белорусских продуктов питания и грузоперевозчиков, неожиданный и поэтому подозрительный интерес к Союзному государству. Многое из этого, ровно теми же словами, Лукашенко уже говорил за последние полгода.Повторил он и новую белорусскую позицию примирения с тем, что компенсации от российского налогового маневра не будет: не хотите, оставим вам эти деньги. Снова сказал, что будем искать другую нефть.По градусу эмоций было слышно, что Лукашенко очень задевают упреки в нахлебничестве и принудительной дерусификации в Беларуси. Судя по цитированию деталей о спонсируемых из России региональных «матерных сайтах» в белорусских городах, спецслужбы отслеживают пророссийскую информационную активность на местах и кладут на стол президенту докладные.В Сочи две недели назад Лукашенко сказал, что решать, как глубоко объединяться России и Беларуси, будут народы двух стран. А вчера он закончил эту мысль, сказав, что 98% белорусов вступать в состав России уже не хотят — мол, момент упущен, выросло новое поколение, надо было Москве раньше шевелиться. Собственно, этим президент еще раз поставил точку в подозрениях о его готовности сдать страну «за бочку нефти».Неожиданно резко Лукашенко прошелся по ЕАЭС. Когда ему задали еще один вопрос-пас о том, как засияет этот союз при белорусском председательстве в следующем году, президент хмуро отрезал: у меня надежд на ЕАЭС не осталось, его политизируют, там куча разногласий и «национального эгоизма». Это была, пожалуй, самая пессимистичная часть всего выступления.Довольно четко и прагматично прозвучал ответ по Крыму. Официально признавать его российским не хотим, потому что поругаемся с Украиной и не сможем быть переговорной площадкой. 11 лет назад и Абхазию не признали, потому что Запад пригрозил отключить от международной банковской системы, а Москва не захотела компенсировать потери.Лукашенко уже даже не видит смысла скрывать, что он расчетливо относится к союзничеству с Россией. Ну, а чего скрывать, если Москва сама каждый день новый счет выставляет?При этом конфликтные моменты, как и всегда, были щедро сдобрены рассказами о том, как нам с Россией суждено быть вместе, как нас на Западе никто не ждет и не любит, что все плохое в отношениях — не от Путина, а от плохих бояр и каких-то лоббистов-олигархов вокруг него. Попытки журналистов навести резкость на угрозы, идущие из России, Лукашенко отбивал своим любимым рассказом о том, как в Польше до сих пор на каких-то картах Беларусь пополам поделена.Во всем этом не было видения будущего: каких отношений с Россией мы хотим, как мы будем решать сегодняшние споры, на какую степень интеграции мы готовы, если вообще готовы?В какую сторону не глянь, новый разговорный марафон президента усиливает впечатление от его выступлений за последние годы. Выносливость и бодрость Лукашенко хоть на первом, хоть на восьмом часу мероприятия не могут скрыть того идейного застоя, который все более заметен, о чем бы президент не говорил.