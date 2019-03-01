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Организатор Дня Воли: "Никаких мероприятий на Бангалор проводить не будем — это зашквар"

02.03.2019 15:19 — Разное | UDF  
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Павел Белоус / facebook.com
Организаторы Дня Воли заявили, что не согласятся проводить празднества на площади Бангалор.

«На Бангалор никто не пойдёт, мы никаких мероприятий там не будем организовывать, потому что это проклятое место, если говорить по-модному — зашквар», — так прокомментировал Еврорадио один из организаторов Дня Воли Павел Белоус запрет Александра Лукашенко проводить праздник на стадионе «Динамо».

По мнению Павла Белоуса, проведение Дня Воли на площади Бангалор — «это издевательство над теми людьми, для которых независимость — действительно важная ценность»

— В городе есть большое количество достойных площадок, например, возле Дворца спорта, на площади Свободы, где каждую неделю происходят интересные городские мероприятия, — отметил он.

Павел Белоус также пояснил, что празднование Дня Воли — это не акция:

- Мы хотим проводить не акции, а праздник, посвящённый нашей независимости, традициям, культуре, истории Беларуси. Сегодня он важен для действительно большого количества белорусов. Если Лукашенко выступает против этого, значит, он выступает и против белорусов, для которых это важно. Это неприятно. Мы как раз не хотим никаких конфронтаций, а хотим показать, что, если есть люди, для которых День Воли имеет значение, нужно к ним прислушиваться.

 
 
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Организаторы Дня Воли заявили, что не согласятся проводить празднества на площади Бангалор.
 
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