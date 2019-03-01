

Павел Белоус / facebook.com

так прокомментировалодин из организаторов Дня Волизапретпроводить праздник на стадионе «Динамо».По мнению Павла Белоуса, проведение Дня Воли на площади Бангалор — «это издевательство над теми людьми, для которых независимость — действительно важная ценность»отметил он.Павел Белоус также пояснил, что празднование Дня Воли — это не акция: