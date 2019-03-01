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Беларуский пенсионер бросил адвокатуру, занялся танго и отправился в путешествие по Европе

02.03.2019 15:00 — Разное | KYKY  
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В Беларуси живет 70-летний Валерий Добринец, который, кажется, должен стать примером для всех, кто пока не определился, что будет делать в жизни вместо «выхода на пенсию». По информации TUT.by рассказываем, как и в нашей стране можно кардинально изменить жизнь: забросить адвокатуру и начать заниматься аргентинским танго.

Когда Валерию было 64 года, в 2012 году, он перенес очень сложную операцию: пересадку почки. Как рассказывает герой, он и не предполагал, что подобное хирургическое вмешательство может быть в его жизни – думал, что до ста лет будет даже не ходить, а бегать. Валерий долгое время работал адвокатом в Лунинце, потом переехал в Брест. Там же начались проблемы с почками: Валерию назначили гемодиализ – процедуру, во время которой кровь от токсинов, соли и жидкости очищает не своя почка, а аппарат. Из-за проблем со здоровьем Валерию пришлось уйти с работы, хотя его супруга настаивала на продолжении карьеры. «Карьера, карьера… А мне нужна была жизнь! Я так подумал: если буду работать, проживу пять лет, если не буду, проживу десять лет. Я выбрал второе. Имею я право? Имею», – рассказывает Валерий журналистам.

Больше трех лет он провел на гемодиализе, пересадка почек стала необходимостью – эта операция стоит больше 50 тысяч долларов, но гражданам беларуси ее делают бесплатно. Валерий дал согласие на операцию сразу же, хотя у многих людей срабатывает страх того, что новый орган не приживется: «Я настроился, что другого пути нет. Я очень хотел жить!» – говорит Валерий. Операцию Валерию делали ночью, на утро, как он рассказывает журналистам, чувствовал себя хорошо и даже просил соседей по палате не смешить его, чтобы шов не разошелся. Хотя, как показывает практика, у многих после подобных операций случается депрессия из-за мыслей о том, как жить и работать дальше.

Действительно, у Валерия после пересадки почек жизнь круто изменилась. Ему пришлось отказаться от вредной еды, перестать поднимать что-либо весом больше трех килограмм. Но Валерий понимал, что физическая активность в его положении необходима: «В нашей группе пациентов есть ребята, которые занимаются теннисом, плаванием, скандинавской ходьбой. Я пошел в танцы!». Желание зажигать под музыку было не совсем спонтанным: Валерий рассказывает, что любил музыку с детства, даже играл в коллективе. Ну, а после операции решил, что хочет всерьез заняться бальными танцами. «Мы договорились в горисполкоме, чтобы нам выделили зал в Доме культуры, преподавателя нашли в музыкальном колледже», – рассказывает Валерий. Но, к сожалению, занятия продолжались всего два года, а потом его группа распалась.

Но это не стало для Валерия поводом бросить любимое дело. Во много потому, что помимо хобби изменилась и его личная жизнь. «Жена меня все-таки не понимала, через некоторое время я познакомился в интернете с Еленой – мы с ней родные души. <…> Когда идем по городу с моей второй половинкой и слышим музыку, всегда останавливаемся. Станцуем – и дальше идем по своим делам»,  – рассказывает Валерий.


Вместе с Еленой они путешествовали в Венецию, где гуляли по площади Святого Марка и танцевали танго так, что «Китайцы сразу налетели с камерами! И нам потом все аплодировали, кричали «браво!». Италия – не единственная страна, в которой уже побывали эти двое. Валерий с Еленой открыли для себя Европу, на автобусах объехали уже 15 стран. И останавливаться не планируют.

А еще Валерий говорит, что отныне отмечает день рождения два раза в год: когда родился и перенес операцию.

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Фото: TUT.by 

 
Теги: Брест
 
 
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