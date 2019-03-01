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Прах Нестора Махно может быть перевезен из Франции на Украину

02.03.2019 14:21 — Разное | Интерфакс  
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Глава Гуляйпольской райгосадминистрации (Запорожская обл.) Александр Ищенко сообщил о договоренностях с внучатым племянником политического и военного деятеля Нестора Махно о том, чтобы его прах перевезти из Франции на родину.

"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. (...) С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно относительно возвращения на родину праха его предка", - рассказал А.Ищенко в интервью местному изданию "Гуляйполе. City".

По его словам, необходимо дождаться окончательного ответа от французской стороны, так как диаспора против возвращения праха Н.Махно. "Поэтому данный вопрос решается на уровне международных отношений", - добавил глава Гуляйпольской райгосадминистрации.

А.Ищенко также отметил, что в случае возращения прах Н.Махно будет находиться в музее. Кроме того, планируется разработка маршрута, связанного с именем известного анархиста, для туристов. "Наш бренд - это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня", - пояснил глава РГА.

Н.Махно (1888-1934) - политический и военный деятель, командующий Революционной повстанческой армии Украины, руководитель крестьянского повстанческого движения 1918-1921 годов, известный анархист и тактик ведения партизанской войны.

Умер в Париже. Урна с прахом Н.Махно замурована в стене Коммунаров на кладбище Пер-Лашез.

 
 
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Глава Гуляйпольской райгосадминистрации (Запорожская обл.) Александр Ищенко сообщил о договоренностях с внучатым племянником политического и военного деятеля...
 
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