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В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал года

02.03.2019 15:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный бразильский карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал года

В ближайшие несколько дней жизнь города будет подчинена расписанию костюмированных шествий и танцевальных шоу. Участие в карнавале принимают около 7 миллионов человек.

В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал года

Праздник продлится вплоть до Пепельной среды – официального начала Великого поста у католиков. В этот же день станут известны итоги соревнований школ самбы.
 
 
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Новости Беларуси. В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный бразильский карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие несколько дней жизнь города...
 
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