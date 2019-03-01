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В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал года
Новости Беларуси. В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный бразильский карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшие несколько дней жизнь города будет подчинена расписанию костюмированных шествий и танцевальных шоу. Участие в карнавале принимают около 7 миллионов человек.
Праздник продлится вплоть до Пепельной среды – официального начала Великого поста у католиков. В этот же день станут известны итоги соревнований школ самбы.
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Новости Беларуси. В Рио-де-Жанейро проходит ежегодный бразильский карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие несколько дней жизнь города...
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