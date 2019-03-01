|
На белорусско-польской границе построят новый автомобильный мост
Новости Беларуси. Новый автомобильный мост построят на границе Беларуси и Польши. Реализовать проект планируют в течение двух лет в пункте пропуска «Домачево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом договорились на встрече в Минске министры транспорта двух стран. В рамках встречи подписано и межправительственное соглашение о содержании пограничных мостов на белорусско-польской границе.
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Анджей Адамчик, министр инфраструктуры Польши:
Стороны обсуждали и другие вопросы, которые касаются повышения пропускной способности на белорусско-польской границе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Новый автомобильный мост построят на границе Беларуси и Польши. Реализовать проект планируют в течение двух лет в пункте пропуска «Домачево»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)