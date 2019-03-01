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Встреча Президента с представителями общественности и СМИ: резонанс, оценки, мнения
Новости Беларуси. Большой резонанс «Большого разговора». В белорусском обществе и мировом медиапространстве не остывает интерес к знаковой встрече Президента с журналистами, экспертами и чиновниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порядка 30 вопросов и более семи часов диалога. Глава государства еще в начале беседы попросил не превращать ее в обычную пресс-конференцию, а говорить открыто и откровенно, задавая порой неудобные вопросы.
Тем для обсуждений было много. Международное сотрудничество, размещение военных российских баз на нашей территории, военно-политическое положение в Украине, информационная безопасность, повышений пенсий, вопросы спорта и культуры.
Большой блок коснулся и проблем белорусско-российских отношений. В частности, затронули тему запрета поставок нашего продовольствия в Россию. И здесь Президент подчеркнул – не в качестве дело.
Телеверсия «Большого разговора с Президентом» выйдет в вечернем эфире СТВ. Начало трансляции в 21:00.
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Новости Беларуси. Большой резонанс «Большого разговора». В белорусском обществе и мировом медиапространстве не остывает интерес к знаковой встрече Президента с...
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