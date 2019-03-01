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Встреча Президента с представителями общественности и СМИ: резонанс, оценки, мнения

02.03.2019 14:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Большой резонанс «Большого разговора». В белорусском обществе и мировом медиапространстве не остывает интерес к знаковой встрече Президента с журналистами, экспертами и чиновниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большой разговор с Президентом». Самые живые и интересные моменты встречи

Встреча Президента с представителями общественности и СМИ: резонанс, оценки, мнения

Порядка 30 вопросов и более семи часов диалога. Глава государства еще в начале беседы попросил не превращать ее в обычную пресс-конференцию, а говорить открыто и откровенно, задавая порой неудобные вопросы.

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Тем для обсуждений было много. Международное сотрудничество, размещение военных российских баз на нашей территории, военно-политическое положение в Украине, информационная безопасность, повышений пенсий, вопросы спорта и культуры.

Встреча Президента с представителями общественности и СМИ: резонанс, оценки, мнения

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Большой блок коснулся и проблем белорусско-российских отношений. В частности, затронули тему запрета поставок нашего продовольствия в Россию. И здесь Президент подчеркнул – не в качестве дело.

 

Подробнее в видеоматериале.

Встреча Президента с представителями общественности и СМИ: резонанс, оценки, мнения

Телеверсия «Большого разговора с Президентом» выйдет в вечернем эфире СТВ. Начало трансляции в 21:00.

Президент Беларуси: Мы очень много сделали, чтобы человек сегодня мог заработать для себя и для своей семьи
 
 
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Новости Беларуси. Большой резонанс «Большого разговора». В белорусском обществе и мировом медиапространстве не остывает интерес к знаковой встрече Президента с...
 
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