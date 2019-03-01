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В Ганцевичском районе проводится конкурс видеороликов

02.03.2019 14:32 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Конкурс видеороликов «Моя малая родина» проходит в рамках «Года малой родины», объявленного в Республике Беларусь на 2018– 2020 годы.

Организаторы проекта

  • Ганцевичский районный исполнительный комитет;
  • ГУ «Ганцевичский РФСК «Здоровье 7″»;
  • ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения».

Участникам

  •  В Конкурсе могут принимать участие жители Ганцевичского района любого возраста. Работы могут предъявляться как от индивидуальных участников, так и от инициативных, творческих групп (представителей школ, молодёжных организаций, подростково-молодёжных клубов, команд, семей).;
  • В качестве координатора при подготовке видеоработ может выступать 1 руководитель (педагог, родитель, руководитель объединения и пр.);
  • Участники конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на работы, присланные на конкурс.
  • Участники  несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц;
  • Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку;
  • Работы предоставляются в ГУ «Ганцевичский РФСК «Здоровье – 7» на электронном носителе вместе с заявкой;
  • Плата за участие в конкурсе не взимается.

Требования к работам

  • На конкурс принимаются видеоработы повествующие о богатстве и разнообразии природных, культурных, исторических и туристических объектов, расположенных на территории сел и населенных пунктов Ганцевичского района. А также об известных людях и достопримечательностях Ганцевичского района;
  • На конкурс принимаются видеоработы любого жанра продолжительностью до 10 минут;
  • К участию в конкурсе допускаются работы, созданные участниками конкурса. Работы, полностью или частично ранее представленные на любых конкурсах, к участию допускаются по согласованию с орг.комитетом;

Требования к видеороликам

  •  Качество: не ниже HD (1280×720), рекомендуется FullHD (1920×1080), допускается выше;
  •  Форматы: MP4, MPG, AVI, MKV, WMV;
  • Работы предоставляются на цифровых носителях (CD, DVD, картах памяти, USB-флешках) непосредственно в ГУ «Ганцевичский РФСК «Здоровье – 7»;
  • Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника;
  • Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и пр.);
  •  В ролике могут использоваться фотографии;
  • Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству Республики Беларусь;
  • На конкурс не принимаются ролики: рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.

Сроки проведения

  •  Видеоработы принимаются до 01 сентября 2019 года в ГУ «Ганцевичский РФСК «Здоровье – 7».

В Ганцевичском районе проводится конкурс видеороликов

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Конкурс видеороликов «Моя малая родина» проходит в рамках «Года малой родины», объявленного в Республике Беларусь на 2018– 2020 годы. Организаторы
 
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