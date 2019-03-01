В Ганцевичском районе проводится конкурс видеороликов

Конкурс видеороликов «Моя малая родина» проходит в рамках «Года малой родины», объявленного в Республике Беларусь на 2018– 2020 годы.
Организаторы проекта
Ганцевичский районный исполнительный комитет;
ГУ «Ганцевичский РФСК «Здоровье 7″»;
ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения».
Участникам
В Конкурсе могут принимать участие жители Ганцевичского района любого возраста. Работы могут предъявляться как от индивидуальных участников, так и от инициативных, творческих групп (представителей школ, молодёжных организаций, подростково-молодёжных клубов, команд, семей).;
В качестве координатора при подготовке видеоработ может выступать 1 руководитель (педагог, родитель, руководитель объединения и пр.);
Участники конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на работы, присланные на конкурс.
Участники несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц;
Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявку;
Работы предоставляются в ГУ «Ганцевичский РФСК «Здоровье – 7» на электронном носителе вместе с заявкой;
Плата за участие в конкурсе не взимается.
Требования к работам
На конкурс принимаются видеоработы повествующие о богатстве и разнообразии природных, культурных, исторических и туристических объектов, расположенных на территории сел и населенных пунктов Ганцевичского района. А также об известных людях и достопримечательностях Ганцевичского района;
На конкурс принимаются видеоработы любого жанра продолжительностью до 10 минут;
К участию в конкурсе допускаются работы, созданные участниками конкурса. Работы, полностью или частично ранее представленные на любых конкурсах, к участию допускаются по согласованию с орг.комитетом;
Требования к видеороликам
Качество: не ниже HD (1280×720), рекомендуется FullHD (1920×1080), допускается выше;
Форматы: MP4, MPG, AVI, MKV, WMV;
Работы предоставляются на цифровых носителях (CD, DVD, картах памяти, USB-флешках) непосредственно в ГУ «Ганцевичский РФСК «Здоровье – 7»;
Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение участника;
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и пр.);
В ролике могут использоваться фотографии;
Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству Республики Беларусь;
На конкурс не принимаются ролики: рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
Сроки проведения
Видеоработы принимаются до 01 сентября 2019 года в ГУ «Ганцевичский РФСК «Здоровье – 7».