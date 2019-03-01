В Минске молодой человек упал с третьего этажа торгового центра и погиб

Фото из архива

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщик футбольного клуба "Динамо-Минск" упал с третьего этажа торгового центра "Галилео" в Минске и получил травмы, несовместимые с жизнью. Эту информацию БЕЛТА подтвердили в футбольном клубе.

Инцидент случился поздно вечером 1 марта. Молодой человек решил прокатиться на перилах, но не удержался и упал с высоты.

Футбольный клуб "Динамо-Минск" выразил соболезнования родным и близким.-0-