|
В Минске молодой человек упал с третьего этажа торгового центра и погиб
Фото из архива
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщик футбольного клуба "Динамо-Минск" упал с третьего этажа торгового центра "Галилео" в Минске и получил травмы, несовместимые с жизнью. Эту информацию БЕЛТА подтвердили в футбольном клубе.
Инцидент случился поздно вечером 1 марта. Молодой человек решил прокатиться на перилах, но не удержался и упал с высоты.
Футбольный клуб "Динамо-Минск" выразил соболезнования родным и близким.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщик футбольного клуба "Динамо-Минск" упал с третьего этажа торгового центра "Галилео" в Минске и получил травмы, несовместимые с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)