Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска «Мядининкай»





По информации, поступившей от литовской стороны, в пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский ПП «Каменный Лог») утром 2 марта произошел сбой программного обеспечения системы таможенного оформления.

снизилась более чем в два раза. В связи с этим оформление грузового автотранспорта литовской таможенной службой ведется в ручном режиме, а пропускная способность погранперехода «Каменный Лог-Мядининкай»

Гражданам и перевозчикам, выезжающим в Литву, стоит учитывать данную информацию и выбирать соседние пункты пропуска «Котловка», «Бенякони», а также «Лоша» (только для легкового автотранспорта).