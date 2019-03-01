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Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска «Мядининкай»
02.03.2019 — Разное | Вороновская газета
По информации, поступившей от литовской стороны, в пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский ПП «Каменный Лог») утром 2 марта произошел сбой программного обеспечения системы таможенного оформления.
В связи с этим оформление грузового автотранспорта литовской таможенной службой ведется в ручном режиме, а пропускная способность погранперехода «Каменный Лог-Мядининкай»
Гражданам и перевозчикам, выезжающим в Литву, стоит учитывать данную информацию и выбирать соседние пункты пропуска «Котловка», «Бенякони», а также «Лоша» (только для легкового автотранспорта).
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По информации, поступившей от литовской стороны, в пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский ПП «Каменный Лог») утром 2 марта произошел сбой...
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