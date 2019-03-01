Цены на автомобильное топливо вырастут с 3 марта

С 3 марта увеличиваются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщает пресс-служба «Белнефтехима».



Фото: «Белнефтехим»

Цены вырастут на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,45 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,56 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,77 руб., ДТ — 1,56 руб.

Концерн сообщает, что в феврале 2019 года в сравнении с февралем 2018 года в долларовом эквиваленте цена на нефть для Беларуси увеличилась на 13%, в то время как цены на топливо выросли только на 9%.

«Корректировка цен осуществляется не только на основании изменившейся конъюнктуры нефтяного рынка, но и с учетом изменения иных ценообразующих факторов — налоговой нагрузки, курса национальной валюты», — поясняет «Белнефтехим».

Это второе увеличение концерном цен на топливо с начала года. Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».